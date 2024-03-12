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    4. Düğün dansı bir anda kontrolden çıktı! Alkolü fazla kaçıran gelinin dansı davetlileri şaşkına çevirdi... Milyonlarca izlenmeye ulaştı

    Düğün dansı bir anda kontrolden çıktı! Alkolü fazla kaçıran gelinin dansı davetlileri şaşkına çevirdi... Milyonlarca izlenmeye ulaştı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    12.03.2024 10:02
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    TikTok'ta 'amandascheller' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın düğünde alkolü fazla kaçırıp kontrolünü kaybedince sosyal medyada viral oldu. TikTok'ta 2.4 milyonu aşkın izlenmeye ulaşan görüntüleri genç kadın "Düğünü mahvettim" notuyla paylaşınca yorum yağmuruna tutuldu.

    Utanmasına rağmen artık viral olan TikTok gönderisinde kendisini şimdiye kadarki "en sarhoş gelin" olarak ilan ederek dalga geçti.


    Vitrin

    MİLYONLARCA İZLENMEYE ULAŞTI

    TikTok'ta milyonlarca izlenmeye ulaşan görüntüler ilk olarak Amanda'nın nedimelerine gelin çiçeğini attığı anlarla başladı. Ancak o anlarda Amanda buketi atmayı bile beceremedi.

    Gelin çiçeğini attığı anlardan sonra ise gelin ve damadın ilk dansı başladı. O ve kocası düğünden önce prova yapmalarına rağmen Amanda her hareketi unuttu.

    Düğün dansının bir anda kontrolden çıkması üzerine Amanda ve eşi konukları şaşkına çeviren figürler yapmaya başladı.

    O anlar sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Başkası adına utanmanın kelime anlamı" yorumunu ekledi.

    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu, hayatımın geri kalanında beni rahatsız edecek" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    tiktok Dans düğün
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