Nicole Scherzinger havuz pozlarıyla dikkat çekti

43 yaşındaki şarkıcı Nicole Scherzinger, adeta yıllara meydan okuyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan dünyaca ünlü şarkıcı Nicole Scherzinger neredeyse her anını takipçileriyle paylaşıyor.

Şu sıralar tatilde olan ünlü isim havuz pozlarıyla dikkat çekti. Tanga bikinisiyle havuz kenarında şekilden şekle giren şarkıcı hayranlarını mest etti.



Nicole Scherzinger bu muhteşem fiziğini ise spora borçlu. Rugby yıldızı olan sevgili Thom Evans ile birlikte spor yapan ünlü şarkıcı spor yaptığı anları da paylaşıyor.

GENÇ YAŞINDA ÜNLENMİŞTİ

ABD'de 2000 yılında başlayan Popstars adlı yarışmaya katıldığında 22 yaşında olan Nicole Scherzinger, seçmelerde ünlü Whitney Houston şarkısı "I Will Always Love You"yu söyleyerek yarışmacı olarak seçildi. 2003'te sonlanan Popstars yarışmasını Nicole'ün de bir üyesi olduğu grup, "Eden's Crush" kazandı.

2004 yılında Robin Antin'le tanışan Nicole Scherzinger, Robin Antin'den Pussycat Dolls adlı dans grubuna solist olarak katılması yönünde teklif aldı. Nicole, Edens Crush'tan ayrılarak Pussycat Dolls'a katıldığında 25 yaşındaydı.

2009 Aralık ayında Amerikan şarkı yarışması "The Sing-Off"un jüri üyeliğini yapmıştır. Yarışmanın final kısmında Scherzinger, finalist grup Beelzebubs ile birlikte "You Don't Own Me" adlı şarkıyı seslendirmiştir. Nicole Scherzinger, daha önce de Formula 1 Pilotu Lewis Hamilton ile aşk yaşamıştı.