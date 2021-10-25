MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nicole Scherzinger havuz pozlarıyla dikkat çekti

Nicole Scherzinger havuz pozlarıyla dikkat çekti

25.10.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan dünyaca ünlü şarkıcı Nicole Scherzinger havuz pozlarıyla dikkat çekti.

Nicole Scherzinger havuz pozlarıyla dikkat çekti

43 yaşındaki şarkıcı Nicole Scherzinger, adeta yıllara meydan okuyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan dünyaca ünlü şarkıcı Nicole Scherzinger neredeyse her anını takipçileriyle paylaşıyor.

Şu sıralar tatilde olan ünlü isim havuz pozlarıyla dikkat çekti. Tanga bikinisiyle havuz kenarında şekilden şekle giren şarkıcı hayranlarını mest etti.

üü
Nicole Scherzinger bu muhteşem fiziğini ise spora borçlu. Rugby yıldızı olan sevgili Thom Evans ile birlikte spor yapan ünlü şarkıcı spor yaptığı anları da paylaşıyor.

Ekran Alıntısı

GENÇ YAŞINDA ÜNLENMİŞTİ

ABD'de 2000 yılında başlayan Popstars adlı yarışmaya katıldığında 22 yaşında olan Nicole Scherzinger, seçmelerde ünlü Whitney Houston şarkısı "I Will Always Love You"yu söyleyerek yarışmacı olarak seçildi. 2003'te sonlanan Popstars yarışmasını Nicole'ün de bir üyesi olduğu grup, "Eden's Crush" kazandı.
2004 yılında Robin Antin'le tanışan Nicole Scherzinger, Robin Antin'den Pussycat Dolls adlı dans grubuna solist olarak katılması yönünde teklif aldı. Nicole, Edens Crush'tan ayrılarak Pussycat Dolls'a katıldığında 25 yaşındaydı.

tüt

2009 Aralık ayında Amerikan şarkı yarışması "The Sing-Off"un jüri üyeliğini yapmıştır. Yarışmanın final kısmında Scherzinger, finalist grup Beelzebubs ile birlikte "You Don't Own Me" adlı şarkıyı seslendirmiştir. Nicole Scherzinger, daha önce de Formula 1 Pilotu Lewis Hamilton ile aşk yaşamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Endişelendiren açıklama! Marmara Denizi'nde...Endişelendiren açıklama! Marmara Denizi'nde...
PARTNERBilim insanlarını gece uyutmayan keşif! Eğer doğruysa tarih yeniden yazılacakBilim insanlarını gece uyutmayan keşif! Eğer doğruysa tarih yeniden yazılacak
Gitgide sana benziyorum farkındayım anne!Gitgide sana benziyorum farkındayım anne!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Halkbank kurumsal kredi faizlerini düşürdü mü?

Halkbank kurumsal kredi faizlerini düşürdü mü?

Erdoğan'ın sözleriyle ilgili Gül'den dikkat çeken açıklama

Erdoğan'ın sözleriyle ilgili Gül'den dikkat çeken açıklama

Twitter'in kurucusundan kehanet gibi iddia!

Twitter'in kurucusundan kehanet gibi iddia!

Tarih belli oldu! Yeni bir parti daha geliyor

Tarih belli oldu! Yeni bir parti daha geliyor

Yıllar sonra gelen açıklama: 3 milyon euro teklif ettiler

Yıllar sonra gelen açıklama: 3 milyon euro teklif ettiler

Nereden geldiği bilinmiyor! Çin'de yeni panik, giderek yayılıyor

Nereden geldiği bilinmiyor! Çin'de yeni panik, giderek yayılıyor

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cinsel ilişki görüntüleri etrafa saçıldı!

Cinsel ilişki görüntüleri etrafa saçıldı!

Flaşlar patlayınca ortaya çıktı! İçi dışı bir

Flaşlar patlayınca ortaya çıktı! İçi dışı bir

Olaylı aşk hikayesi! Bakın kocasından neden boşanmış!

Olaylı aşk hikayesi! Bakın kocasından neden boşanmış!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.