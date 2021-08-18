Nicole Scherzinger uzun saçlarına veda etti

43 yaşındaki Pussycat Doll yıldızı Nicole Scherzinger, kendisiyle özdeşleşen siyah uzun saçlarına veda etti. Yıllardır imajını değiştirmeyen ünlü şarkıcının kısa saç tercihi hayranlarını çok şaşırttı.
Yıldız şarkıcı fotoğraflarını, “Yeni hafta. Yeni ruh hali. Yeni mana” başlığıyla paylaştı. Şu sıralar The Masked Singer programında jüri olarak yer alan Nicole Scherzinger’ın yeni imajı hayranlarından tam puan aldı.
Nicole Scherzinger, bir seneyi aşkın süredir Thom Evans ile birlikte.
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