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Nicole Scherzinger uzun saçlarına veda etti

18.08.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı ve sunucu Nicole Scherzinger, uzun siyah saçlarına veda etti. Ünlü şarkıcı yeni stilini Instagram hesabından paylaştığı iki fotoğrafla gözler önüne serdi.

Nicole Scherzinger uzun saçlarına veda etti

43 yaşındaki Pussycat Doll yıldızı Nicole Scherzinger, kendisiyle özdeşleşen siyah uzun saçlarına veda etti. Yıllardır imajını değiştirmeyen ünlü şarkıcının kısa saç tercihi hayranlarını çok şaşırttı.

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Yıldız şarkıcı fotoğraflarını, “Yeni hafta. Yeni ruh hali. Yeni mana” başlığıyla paylaştı. Şu sıralar The Masked Singer programında jüri olarak yer alan Nicole Scherzinger’ın yeni imajı hayranlarından tam puan aldı.

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Nicole Scherzinger, bir seneyi aşkın süredir Thom Evans ile birlikte.

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