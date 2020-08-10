Niğde'de Aamir Khan izdihamı! Dünyaca ünlü oyuncu hayranlarını kırmadı

1994 ABD yapımı Forrest Gump filminin uyarlaması olan "Laal Singh Chaddha" filmini koronavirüs salgını nedeniyle Hindistan’da yarıda bırakan ünlü aktör Aamir Khan, kalan çekimlerini tamamlamak için Niğde'de yer baktı.

HAYRANLARI KALDIĞI OTELE AKIN ETTİ

Aamir Khan, filminin kalan çekimlerinin bir kısmını Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda ekim ayında yaklaşık 300 kişilik bir ekiple 45 günde çekmeyi planlıyor. Ayrıca, Aamir Khan'ın İstanbul ve Adana'da çekim yapacağını öğrenildi. Kaldığı otele gelişi sırasında hayranları tarafından yoğun ilgi gören Aamir Khan, sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Aamir Khan ile görüşen Vali Yılmaz Şimşek, ünlü aktöre, Niğde Gazozu ikram etti.

YARIM KALAN FİLMİNİ NİĞDE'DE ÇEKECEK

Vali Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aamir Khan'ın yarıda kalan filminin bir bölümünü Demirkazık Dağı'nda çekeceğini söyledi. Milyonlarla buluşacak bir filmin Niğde'de çekilecek olmasının kentin tanıtımı açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu filmin çekimi sırasında gerekli desteği göstereceğiz, her türlü yardımı yapacağız. Daha önce ilimizde 'Mavzer' filmi çekilmişti. İnanıyorum ki bunların devamı gelecek. Niğde ve Aladağlar, Demirkazık bölgesi film çekimi açısından da marka haline gelecek. Yaptığımız marka şehir projesinde de marka yüzümüz, Demirkazık Dağı idi. Demirkazık özelliğine uygun olarak film yapımcılarını cezbediyor. Bu filmi gören kitleler, bu bölgeyi görmek isteyecekler. Bu film çekildiği zaman, Demirkazık bölgesi, dünyada tanınır hale gelecek. Hintler açısından bir destinasyon olacağına inanıyorum. Şu anda ekip nerelerde çekim yapacaklarını tespit ediyor. Demirkazık bölgesini tespit etmiş durumdalar. Ekim ayı içinde yaklaşık 300 kişilik bir ekip, 45 gün boyunca çekim gerçekleştirecek. Özellikle bir savaş sahnesinin bölgemizde çekilmesi planlanıyor."

Şimşek, Aamir Khan'ın Niğde ve yöresini çok beğendiğini belirttiğini aktararak, "Özellikle Aladağlar ve Demirkazık Dağı'nı çok beğenmiş. Aamir Khan, Demirkazık Dağı'nı Hindistan'daki dağlara benzettiğini ve burasının birçok film çekimi için uygun bir bölge olduğunu ifade etti." dedi.

