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  4. Niğde'de köpek saldırısı! 54 yaşındaki kadın dakikalarca mücadele etti

Niğde'de köpek saldırısı! 54 yaşındaki kadın dakikalarca mücadele etti

22.07.2024 18:33
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Niğde'de korkutan anlar yaşandı. Sahipli iki köpeğin saldırısına uğrayan 54 yaşındaki kadın dakikalarca köpeklerden kurtulma mücadelesi verdi. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, köpeklerin sahibi gözaltına alınırken köpekler ise karantinaya alındı.

Niğde'de köpek saldırısı! 54 yaşındaki kadın dakikalarca mücadele etti

Altunhisar ilçesinde, Altunhisar Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışan 54 yaşındaki Meryem Birol, iş çıkışı Çiftlik Kavşağı terminal önünde, bir iş yerine ait Rottweiler cinsi 2 köpeğin saldırısına uğradı.

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Çevredekilerin yardımıyla kurtulan kadın, sol kol ve bacağı ile dudağından yaralandı. Altunhisar Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

54 yaşındaki kadın dakikalarca köpeklerden kurtulma mücadelesi verdi. Koluna, bacağına ve dudağına dikiş atılan kadın, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, işten çıktıktan sonra bir iş yerine ait 2 köpeğin saldırısına uğradığını söyledi.

Birol, "Ayağımdan terliğimi çıkarttım, attım ama hiç kaçmadılar. Elimdeki süt bidonunu sallayınca köpekler dudağımı bıraktı, bacağımdan tuttu. Biri bacağımdan diğeri kolumdan ısırdı." dedi.

Köpeklerden kurtulmaya çalıştığı sırada çevredekilerin kendisini kurtardığını aktaran Birol, şunları kaydetti:

"İlla ölmemiz mi gerekiyor, hiç mi dışarı çıkmayayım? Tek başına yaşayan biriyim, işe gidip geliyorum. Bu korkuyu nasıl atacağımı bilmiyorum. Sabaha kadar hiç uyumadım. Gözümü kapattığımda 2 köpeğin üstüme geldiğini hatırlayıp, açtım. Saldıran köpekler sahipli, aşıları varmış. Köpekler bağlı değildi, şikayetçi oldum. Tedavim hastanede 3 gün daha sürecek."

KÖPEK SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI!

Öte yandan, Meryem Birol'a saldıran köpeklerin sahibi H.K.'nin polis tarafından gözaltına alındığı, olaya karışan iki köpeğin ise İlçe Tarım Müdürlüğü kontrolünde 10 gün karantinaya alındığı bildirildi. Köpeklerin sahibi H.K.'ya Bor Cumhuriyet Başsavcılığınca idari yaptırım uygulanacağı öğrenildi.

(AA-İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Niğde köpek saldırı
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