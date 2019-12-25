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  3. Niğde'deki ilkokulda çarşamba günleri 5. ders zili veliler için de çalıyor

Niğde'deki ilkokulda çarşamba günleri 5. ders zili veliler için de çalıyor

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 25.12.2019 11:33 | Son Güncelleme

Necip Fazıl Kısakürek İlkokulunda hayata geçirilen "Ailemle Kitap Okuyorum" projesinde öğrenciler, haftada bir gün aileleriyle kitap okuyor - Okul müdürü Nuh Bayrak: - "Bu projeyle çocuklarımız ailelerini örnek alıyor. Kitap okuma alışkanlığını ileriki hayatlarına taşımalarına katkı sağlıyoruz" - "Bir eğitimci olarak bana 'eğitimle ilgili tek bir tavsiyede bulunun' deseler, sadece 'kitap okuyun' derim. Çünkü kitap okumadan asla başarılı olunmaz ve başarı yakalanamaz. Onun için kitap okumak, eğitimin temelidir"

NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Niğde'deki Necip Fazıl Kısakürek İlkokulunda hayata geçirilen "Ailemle Kitap Okuyorum" projesi ile öğrenciler, hem okuma alışkanlığı kazanıyor hem de derslerindeki başarılarını artırıyor.

Proje kapsamında, her çarşamba okula davet edilen veliler, 5. derste çocuklarıyla kitap okuyor.

Okul Müdürü Nuh Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin, çarşamba günlerini iple çektiğini, aileleriyle kitap okumaktan büyük zevk aldıklarını söyledi.

"Öğrencilerimizin günümüzdeki en büyük eksikliği özellikle sosyal medyanın yaygınlaşması ve teknolojinin gelişmesiyle kitaplara bağlılıklarının azalması." diyen Bayrak, "Bu eksikliği giderebilmek için çocuklarımızın anne ve babalarıyla kitap okumasına yönelik etkinlik düzenliyoruz. Ailelerin çocuklarıyla kitap okuması, öğrencilerimize en büyük örnek. Çünkü çocuklarımız sadece ailelerinin ya da büyüklerinin söylediklerini değil, yaptıklarını daha çok örnek alıyor." ifadelerini kullandı.

Bayrak, projeyle çocukların ailelerini örnek aldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kitap okuma alışkanlığını ileriki hayatlarına taşımalarına katkı sağlıyoruz. Etkinlik hem velilerin hem de öğrencilerin çok hoşuna gidiyor. Okuma alışkanlığı arttıkça da öğrencilerin derslerindeki başarıları da artmaya devam ediyor. Proje için okulun toplantı salonunu, kütüphanesini, sınıfları ve diğer bölümleri tahsis ettik. 5. ders saatinde bütün personel kitap okuyor. Sadece veliler değil, okuldaki bütün personel aynı saatte kitap okuyarak bu faaliyeti gerçekleştiriyor. Bir eğitimci olarak bana 'eğitimle ilgili tek bir tavsiyede bulunun' deseler, sadece 'kitap okuyun' derim. Çünkü kitap okumadan asla başarılı olunmaz ve başarı yakalanamaz. Onun için, kitap okumak eğitimin temelidir."

Velilerden Ramazan Şahin de etkinliğin çok güzel olduğunu belirterek, "Çocuklarla hem kaynaşıyoruz hem de kitap okuyarak ufkumuzu açıyoruz. Bizim için dinlendirici oluyor, değişiklik oluyor. Bizim kitap okuma alışkanlığımız zamanla kayboluyor ama bu sayede tekrar kazanıyoruz. Hem anı oluyor hem de kendimizi geliştiriyoruz." diye konuştu.

Velilerden Sedef Çelik ise "Çocuğumla beraber vakit geçiriyorum. Bizim için de iyi oluyor. Çocuğumla beraber hem kitap okuyorum hem de onlara örnek oluyorum." dedi.

Kitap okumayı çok sevdiğini anlatan 3. sınıf öğrencisi Ayşe Naz Çelik de kitapların çok güzel olduğunu söyledi.

3'üncü sınıfa giden Gülsüm Çay da annesi ve babasıyla kitap okumayı çok sevdiğini anlattı.

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