Nihal Candan masanın üzerine çıktı! Derin göğüs dekolteli poz verdi...

Bahar Candan'ın ablası Nihal Candan da sosyal medya pozlarıyla en az kardeşi kadar gündemde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde göğüslerini kitapla kapatıp poz veren Candan, bu defa masanın üstünde yatarak paylaşım yaptı.

MASANIN ÜSTÜNE ÇIKIP POZ VERDİ!

Nihal Candan cesur pozlarına tam gaz devam ediyor.

Nihal Candan masanın üzerinden verdiği pozla olay oldu.

Masaya uzanan Candan, derin göğüs dekolteli pozuyla binlerce beğeni aldı.

GÖĞÜSLERİNİ KİTAP İLE KAPATMIŞTI!

Candan geçtiğimiz günlerde göğüslerini kitap ile kapatarak poz vermişti.

Bu pozuyla hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde oldukça konuşulmuştu.

İşte Nihal Candan'ın birbirinden cesur Instagram pozları...





