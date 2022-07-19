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Nihal Candan masanın üzerine çıktı! Derin göğüs dekolteli poz verdi...

19.07.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katıldığı televizyon programlarıyla ün kazanan Nihal Candan, son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla gündemden düşmüyor. Masanın üzerine uzanan Candan, derin göğüs dekolteli poz verdi.

Nihal Candan masanın üzerine çıktı! Derin göğüs dekolteli poz verdi...

Bahar Candan'ın ablası Nihal Candan da sosyal medya pozlarıyla en az kardeşi kadar gündemde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde göğüslerini kitapla kapatıp poz veren Candan, bu defa masanın üstünde yatarak paylaşım yaptı.

Nihal Candan masanın üzerine uzanıp derin göğüs dekolteli poz verdi!

MASANIN ÜSTÜNE ÇIKIP POZ VERDİ!

Nihal Candan cesur pozlarına tam gaz devam ediyor.

Nihal Candan masanın üzerine uzanıp derin göğüs dekolteli poz verdi!

Nihal Candan masanın üzerinden verdiği pozla olay oldu.

Nihal Candan masanın üzerine uzanıp derin göğüs dekolteli poz verdi!

Masaya uzanan Candan, derin göğüs dekolteli pozuyla binlerce beğeni aldı.

Nihal Candan masanın üzerine uzanıp derin göğüs dekolteli poz verdi!

GÖĞÜSLERİNİ KİTAP İLE KAPATMIŞTI!

Candan geçtiğimiz günlerde göğüslerini kitap ile kapatarak poz vermişti.

Nihal Candan masanın üzerine uzanıp derin göğüs dekolteli poz verdi!

Bu pozuyla hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde oldukça konuşulmuştu.

Nihal Candan masanın üzerine uzanıp derin göğüs dekolteli poz verdi!

İşte Nihal Candan'ın birbirinden cesur Instagram pozları...

Nihal Candan masanın üzerine uzanıp derin göğüs dekolteli poz verdi!

Nihal Candan masanın üzerine uzanıp derin göğüs dekolteli poz verdi!

Nihal Candan masanın üzerine uzanıp derin göğüs dekolteli poz verdi!

Nihal Candan masanın üzerine uzanıp derin göğüs dekolteli poz verdi!

Nihal Candan masanın üzerine uzanıp derin göğüs dekolteli poz verdi!

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Anahtar Kelimeler:
Nihal Candan dekolte
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