Nihal Candan süper minili pozunu paylaştı! Frikik vermemek için bakın ne yaptı

Geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarını paylaşarak İzzet Yıldızhan'a meydan okuyan fenomen Nihal Candan, cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Süper minisiyle frikik vermemek için çabalayan Candan, dekoltesini kitapla kapattı

Beykent Üniversitesi'nde Hukuk bölümünde okuyan Nihal Candan, TV8 ekranlarında yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlendi.

Kardeşi Bahar Candan ile paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettiren Nihal Candan'ın adı, ünlü şarkıcı Murat Boz ile aşk dedikodularına karışmıştı.

O dönem Aslı Enver ile sevgili olan Murat Boz'un, Enver'i Nihal Candan ile aldattığı iddiası, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Şimdilerde güzellik merkezi işleten Candan'ın, Instagram'da 800 bini aşkın takipçisi bulunuyor.





