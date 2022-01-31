MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nihal Candan süper minili pozunu paylaştı! Frikik vermemek için bakın ne yaptı

Nihal Candan süper minili pozunu paylaştı! Frikik vermemek için bakın ne yaptı

31.01.2022 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen fenomen Nihal Candan, Instagram hesabından paylaştığı iddalı pozlarında, frikik vermemek için ilginç bir yönteme başvurdu.

Nihal Candan süper minili pozunu paylaştı! Frikik vermemek için bakın ne yaptı

Geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarını paylaşarak İzzet Yıldızhan'a meydan okuyan fenomen Nihal Candan, cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Süper minisiyle frikik vermemek için çabalayan Candan, dekoltesini kitapla kapattı

Nihal Candan süper minili araba pozunu paylaştı! Dekoltesini kitapla kapattı

Nihal Candan süper minili araba pozunu paylaştı! Dekoltesini kitapla kapattı

Beykent Üniversitesi'nde Hukuk bölümünde okuyan Nihal Candan, TV8 ekranlarında yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlendi.

Nihal Candan süper minili pozunu paylaştı! Frikik vermemek için bakın ne yaptı

Kardeşi Bahar Candan ile paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettiren Nihal Candan'ın adı, ünlü şarkıcı Murat Boz ile aşk dedikodularına karışmıştı.

Nihal Candan süper minili pozunu paylaştı! Frikik vermemek için bakın ne yaptı

O dönem Aslı Enver ile sevgili olan Murat Boz'un, Enver'i Nihal Candan ile aldattığı iddiası, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Nihal Candan süper minili pozunu paylaştı! Frikik vermemek için bakın ne yaptı

Şimdilerde güzellik merkezi işleten Candan'ın, Instagram'da 800 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

Nihal Candan süper minili pozunu paylaştı! Frikik vermemek için bakın ne yaptı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Derin Talu'nun Hakan Sabancı ile yakınlaşması babası Eren Talu'yu kızdırdıDerin Talu'nun Hakan Sabancı ile yakınlaşması babası Eren Talu'yu kızdırdı
Protestolar büyüyor! Başbakan Trudeau ve ailesi gizli bir yere götürüldüProtestolar büyüyor! Başbakan Trudeau ve ailesi gizli bir yere götürüldü
Çocukken ailenin utanç kaynağı gibi hissediyordumÇocukken ailenin utanç kaynağı gibi hissediyordum
Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan Nihal Candan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'ı bırakıyor! "Zorla tutmuyoruz" diyerek resti çekti

Survivor'ı bırakıyor! "Zorla tutmuyoruz" diyerek resti çekti

Yolcu otobüsü şarampole uçtu: Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu: Çok sayıda yaralı var

3'lü ilişki cinayetle bitti! Cinsel organını kesip öldürdü

3'lü ilişki cinayetle bitti! Cinsel organını kesip öldürdü

İşyerini baltayla basıp eski eşinin parmaklarını kopardı

İşyerini baltayla basıp eski eşinin parmaklarını kopardı

Sahneye çıkan çocuk Kılıçdaroğlu için "hain" dedi, olay oldu

Sahneye çıkan çocuk Kılıçdaroğlu için "hain" dedi, olay oldu

Son dakika: Bingöl'de gece yarısı korkutan deprem! Elazığ ve Erzurum'da da hissedildi (İlk açıklama geldi)

Son dakika: Bingöl'de gece yarısı korkutan deprem! Elazığ ve Erzurum'da da hissedildi (İlk açıklama geldi)

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Küslüğü unutup eve gitti! "Ayaklarına sarıldı..."

Küslüğü unutup eve gitti! "Ayaklarına sarıldı..."

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Eşinin sürüklendiği anları izleyip...

Eşinin sürüklendiği anları izleyip...

Karda bornozunun önünü açtı! Olay oldu

Karda bornozunun önünü açtı! Olay oldu

''Bu bir itiraftır'' deyip anlattı! Kelimeler boğazına düğümlendi

''Bu bir itiraftır'' deyip anlattı! Kelimeler boğazına düğümlendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.