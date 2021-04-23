Nihal Candan, vefat eden eski sevgilisi Hakan Boy hakkında konuştu

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen sonrasında ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Nihal Candan’ın eski sevgilisi hayatını kaybetti.

"HUZUR İÇİNDE UYUSUN"

Hakan Boy'un eşi vefat haberini doğruladı. Hakan Boy'un eşi, "Çocuklarım Bilgan ve Belen'in babası, benim ise 24 yıllık yol arkadaşım Hakan Boy hakkın rahmetine kavuşmuştur. Huzur içinde uyusun" dedi.

Hakan Boy'un geçtiğimiz yıl balkonda düştükten sonra bir türlü iyileşemediği öğrenildi. Boy, uzun süredir bitkisel hayattaydı.

"ALLAH RAHMET EYLESİN"

Geçtiğimiz yıllarda Hakan Boy ile kısa süreli aşk yaşayan ünlü fenomen Nihal Candan, eski sevgilisinin vefatı sonrası Snob Magazin'e konuştu. Candan, "Haberim yoktu. Sizin sayenizde haberdar oldum. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞTU

'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla hafızalarda yer edinen Nihal Candan’ın sevgilisi Hakan Boy, Ağustos 2020'de intihar girişiminde bulunmuştu. Boy, uzun süredir bitkisel hayattaydı.



