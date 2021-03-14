Nihal Yalçın'dan 'sanal cinsel ilişki' pozu!

Son olarak Seni Buldum Ya! adlı ve Zoom üzerinden çekilen filmde rol alan Nihal Yalçın, verdiği röportajda sanal dünya hakkındaki görüşlerini paylaştı.

"WhatsApp’tan sanal seks yapmaya çok özeniyorum” diyen Yalçın sosyal medyada gündem oldu. Nihal Yalçın gündeme gelince bazı paylaşımlar yaptı. Nihal Yalçın hakkında çıkan haberi paylaşarak "Ay gerçeğini layıkıyla yaptık da sanalı kaldı! Siz beni güldürdünüz ya Allah da sizin belanızı versin" dedi.

Nihal Yalçın daha sonra ise bir fotoğraf çekti. Yalçın fotoğrafına "Sanal cinsel ilişki yapmaktan geliyorum aşkım" notunu düştü.

Yalçın'ın hayranları ünlü oyuncunun fotoğrafına beğeni yağdırdı.



