Nihal Yalçın kimdir? Nihal Yalçın kaç yaşında ve nereli?

Oyuncu Nihal Yalçın Alevi ve Zaza asıllı bir aileden geliyor. İstanbul Üniversitesini tamamlayan Nihal Yalçın Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde yüksek lisans yaptı. Oyunculuk kariyerinde birden fazla projede yer alan Yalçın aynı zamanda birçok ödülün sahibi oldu. İşte detaylar...
NİHAL YALÇIN KİMDİR?
29 Mart 1981 İstanbul doğumlu Nihal Yalçın 40 yaşındadır. Nihal Yalçın Ay Lav Yu filminde Rukiye rolünü, Avrupa Yakası dizisinde Meryem rolünü, Yalan Dünya dizisinde Açılay Tan'ı, Yol Ayrımı filminde Emine'yi, İstanbullu Gelin dizisinde de Güneş Köksal rolünü canlandırdı. Oyunculuk kariyeri boyunca birçok projede yer alan Yalçın performansıyla birden fazla ödülün sahibi oldu.
NİHAL YALÇIN FİLMOGRAFİSİ
- Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? /Bacı Zeyno / Film
- Şöhret Okulu /Sirvan / Dizi
- Kurtlar Vadisi Pusu /Bölüm Oyuncusu /1. Sezon
- Ay Lav Yu/ Rukiye/ Film
- Kış Masalı /Figen / Dizi
- Güldünya /Konuk Oyuncu
- Hayatın Tuzu/ Süheyla / Film
- Avrupa Yakası /Meryem/ 6. Sezon/ Dizi
- Cümbür Cemaat Aile/ Rahime Yıldız
- Kurtuluş Son Durak /Goncagül / Film
- Yalan Dünya Açılay Tan/ 1-2. Sezon/ Dizi
- Berlin Kaplanı /Elvan / Film
- Yeraltı/ Türkan / Film
- Araf/ Derya /Film
- Beş Kardeş /Canan / Dizi
- Yol Ayrımı /Emine / Film
- İstanbullu Gelin /Güneş Köksal / Dizi
- Seni Buldum Ya! / Film
- Kırmızı Oda/ Rezzan Kökçü/ Dizi
NİHAL YALÇIN ÖDÜLLERİ
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- Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu, Antabus, Tatbikat Sahnesi, 2016
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- Altın Koza Film Festivali En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü (Yeraltı ve Araf)
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- Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü (Yeraltı)
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- Sadri Alışık Ödülleri En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü (Komedi) (Kurtuluş Son Durak)
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