Nihal Yalçın kimdir? Nihal Yalçın kaç yaşında ve nereli?

Oyuncu Nihal Yalçın Alevi ve Zaza asıllı bir aileden geliyor. İstanbul Üniversitesini tamamlayan Nihal Yalçın Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde yüksek lisans yaptı. Oyunculuk kariyerinde birden fazla projede yer alan Yalçın aynı zamanda birçok ödülün sahibi oldu. İşte detaylar...

NİHAL YALÇIN KİMDİR?

29 Mart 1981 İstanbul doğumlu Nihal Yalçın 40 yaşındadır. Nihal Yalçın Ay Lav Yu filminde Rukiye rolünü, Avrupa Yakası dizisinde Meryem rolünü, Yalan Dünya dizisinde Açılay Tan'ı, Yol Ayrımı filminde Emine'yi, İstanbullu Gelin dizisinde de Güneş Köksal rolünü canlandırdı. Oyunculuk kariyeri boyunca birçok projede yer alan Yalçın performansıyla birden fazla ödülün sahibi oldu.

NİHAL YALÇIN FİLMOGRAFİSİ

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? /Bacı Zeyno / Film

Şöhret Okulu /Sirvan / Dizi

Kurtlar Vadisi Pusu /Bölüm Oyuncusu /1. Sezon

Ay Lav Yu/ Rukiye/ Film

Kış Masalı /Figen / Dizi

Güldünya /Konuk Oyuncu

Hayatın Tuzu/ Süheyla / Film

Avrupa Yakası /Meryem/ 6. Sezon/ Dizi

Cümbür Cemaat Aile/ Rahime Yıldız

Kurtuluş Son Durak /Goncagül / Film

Yalan Dünya Açılay Tan/ 1-2. Sezon/ Dizi

Berlin Kaplanı /Elvan / Film

Yeraltı/ Türkan / Film

Araf/ Derya /Film

Beş Kardeş /Canan / Dizi

Yol Ayrımı /Emine / Film

İstanbullu Gelin /Güneş Köksal / Dizi

Seni Buldum Ya! / Film

Kırmızı Oda/ Rezzan Kökçü/ Dizi

NİHAL YALÇIN ÖDÜLLERİ