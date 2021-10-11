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Nihal Yalçın kimdir? Nihal Yalçın kaç yaşında ve nereli?

11.10.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda adlı dizide hayat verdiği "Rezzan" rolü ile gündeme gelen Nihal Yalçın, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk bölümünü tamamladı. Türk oyuncu, komedyen olan Nihal Yalçın Kurtlar Vadisi Pusu, Ay Lav Yu, Avrupa Yakası, İstanbullu Gelin gibi başarılı projelerde yer aldı.

Nihal Yalçın kimdir? Nihal Yalçın kaç yaşında ve nereli?

Oyuncu Nihal Yalçın Alevi ve Zaza asıllı bir aileden geliyor. İstanbul Üniversitesini tamamlayan Nihal Yalçın Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde yüksek lisans yaptı. Oyunculuk kariyerinde birden fazla projede yer alan Yalçın aynı zamanda birçok ödülün sahibi oldu. İşte detaylar...

NİHAL YALÇIN KİMDİR?

29 Mart 1981 İstanbul doğumlu Nihal Yalçın 40 yaşındadır. Nihal Yalçın Ay Lav Yu filminde Rukiye rolünü, Avrupa Yakası dizisinde Meryem rolünü, Yalan Dünya dizisinde Açılay Tan'ı, Yol Ayrımı filminde Emine'yi, İstanbullu Gelin dizisinde de Güneş Köksal rolünü canlandırdı. Oyunculuk kariyeri boyunca birçok projede yer alan Yalçın performansıyla birden fazla ödülün sahibi oldu.

Nihal Yalçın kimdir? Nihal Yalçın kaç yaşında ve nereli?

NİHAL YALÇIN FİLMOGRAFİSİ

  • Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? /Bacı Zeyno / Film
  • Şöhret Okulu /Sirvan / Dizi
  • Kurtlar Vadisi Pusu /Bölüm Oyuncusu /1. Sezon
  • Ay Lav Yu/ Rukiye/ Film
  • Kış Masalı /Figen / Dizi
  • Güldünya /Konuk Oyuncu
  • Hayatın Tuzu/ Süheyla / Film
  • Avrupa Yakası /Meryem/ 6. Sezon/ Dizi
  • Cümbür Cemaat Aile/ Rahime Yıldız
  • Kurtuluş Son Durak /Goncagül / Film
  • Yalan Dünya Açılay Tan/ 1-2. Sezon/ Dizi
  • Berlin Kaplanı /Elvan / Film
  • Yeraltı/ Türkan / Film
  • Araf/ Derya /Film
  • Beş Kardeş /Canan / Dizi
  • Yol Ayrımı /Emine / Film
  • İstanbullu Gelin /Güneş Köksal / Dizi
  • Seni Buldum Ya! / Film
  • Kırmızı Oda/ Rezzan Kökçü/ Dizi

NİHAL YALÇIN ÖDÜLLERİ

    1. Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu, Antabus, Tatbikat Sahnesi, 2016
    1. Altın Koza Film Festivali En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü (Yeraltı ve Araf)
    1. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü (Yeraltı)
    1. Sadri Alışık Ödülleri En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü (Komedi) (Kurtuluş Son Durak)
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Kırmızı Oda dizisi Nihal Yalçın
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