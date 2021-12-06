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Nihal Yalçın ve Serhat Teoman, Oğlum dizisine katıldı

06.12.2021 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de yayınlanması beklenen yeni dizi Oğlum'un kadrosuna iki sürpriz oyuncu daha katıldı. Canan Ergüder ve Timur Acar'ın başrollerde oynayacağı Oğlum'da Nihal Yalçın ve Serhat Teoman da rol alacak.

Nihal Yalçın ve Serhat Teoman, Oğlum dizisine katıldı

Yapımcılığını Ay Yapım'ın, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstleneceği; başrollerinde Canan Ergüder ve Timur Acar'ın yer alacağı yapımda sivil polis Sedat karakterini Serhat Teoman, maddi sorunlar yaşayan İlyas (Acar) karakterinin eşi Melike karakterini ise Nihal Yalçın canlandıracak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Canan Ergüder ve Serhat Teoman ikilisi, finalden önce veda etmek zorunda kaldıkları 'Menajerimi Ara'nın hemen ardından yeni bir projede tekrar birlikte kamera karşısına geçecek.

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Hangi iki dizi için final kararı alındı?Hangi iki dizi için final kararı alındı?
Anahtar Kelimeler:
Canan Ergüder Nihal Yalçın
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