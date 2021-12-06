Nihal Yalçın ve Serhat Teoman, Oğlum dizisine katıldı

Yapımcılığını Ay Yapım'ın, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstleneceği; başrollerinde Canan Ergüder ve Timur Acar'ın yer alacağı yapımda sivil polis Sedat karakterini Serhat Teoman, maddi sorunlar yaşayan İlyas (Acar) karakterinin eşi Melike karakterini ise Nihal Yalçın canlandıracak.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Canan Ergüder ve Serhat Teoman ikilisi, finalden önce veda etmek zorunda kaldıkları 'Menajerimi Ara'nın hemen ardından yeni bir projede tekrar birlikte kamera karşısına geçecek.
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