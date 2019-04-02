MAGAZİN

Nihat Doğan'dan takipçisine çok sert tepki!

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.04.2019 21:12 | Son Güncelleme

Bir süredir ekranlarda gözükmeyen Nihat Doğan, ''Bir daha İstanbul ve Ankara'da konser vermeyecek'' şeklinde hakkında çıkan iddialara ''Yalancının anasını sevsinler mi'' diyerek sert tepki gösterdi.

Nihat Doğan'dan takipçisine çok sert tepki!

31 Mart Pazar günü gerçekleşen yerel seçimlerin ardından resmi olmayan sonuçlara göre Ankara'da Mansur Yavaş, İstanbul'da ise Ekrem İmamoğlu seçimleri önde bitiren isimler oldu.

Twitter'da ise DOKTOR JİVAGO isimli kullanıcının ''Nihat Doğan, İstanbul ve Ankara'da bi daha konser vermem demiş..!'' şeklinde attığı tweet sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Hakkındaki iddiaların yayılması ardından Nihat Doğan, DOKTOR JİVAGO isimli kullanıcının 'Nihat Doğan, İstanbul ve Ankara'da bi daha konser vermem demiş..!'' şeklinde attığı tweete ''Yalancının anasını sevsinler mi?'' şeklinde sert tepki gösterdi.

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