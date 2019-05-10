Nihat Hatipoğlu: Bazen insan bir makama geliyor, ötekileri görmüyor!

Bağcılar Belediyesi 24 yıldır geleneksel hale getirilen gönül sofralarının bu yıl ikincisini Göztepe Mahallesi’nde kurdu. Mahalle sakinleri iftara bir saat kala kapalı pazar alanına kurulan masalarda yerini aldı. Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk de vatandaşlara eşlik etti. Masaları tek tek dolaşan Eldivan, Çağırıcı ve Öztürk, hem hemşehrileriyle sohbet etti hem de Ramazan Ayı’nı tebrik etti.

Ezanın okunmasıyla birlikte alandaki herkes, hep beraber dua edip oruçlarını açtı. İftarını yapan Bağcılarlılar, Ramazan etkinliklerine katılmak için 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’na akın etti. Öncelikle çocuklar, Karagöz-Hacivat gösterisi ve yarışmalarla doyasıya eğlendi. Bu sırada yetişkinler de stantları gezerek derneklerin tanıtım çalışmalarını izledi ve alışveriş yaptı.

"BİZ HOCALAR OLARAK İBADETLERİN SAĞLAMASI GEREKEN ŞEYİ SÖYLEMEDİK"

Teravih namazının ardından ise sahneye TV programcısı ve Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu çıktı. “Ramazan Bereketi ve İslam Kardeşliği” konulu konferansta özeleştiri yapan Hatipoğlu şunları söyledi: