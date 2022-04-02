Nihat Hatipoğlu canlı yayın saat kaçta? Nihat Hatipoğlu iftar programı hangi kanalda?

Bugün ATV ekranlarında Nihat Hatipoğlu'nun saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor. Ekranlarda hangi dizi ve programların yayınlacağı da merak konusu oldu. ATV yayın akışını merak edenler için Nihat Hatipoğlu'nun canlı yayın saati ve ayrıntılar...

ATV YAYIN AKIŞI (2 NİSAN 2022 CUMARTESİ)

06:15 Kuruluş Osman

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Adı Sevgi

13:00 Adı Sevgi

16:00 Adı Sevgi

19:00 ATV Ana Haber

19:20 Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:05 Kardeşlerim

00:25 Destan

02:30 Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel

02:45 Nihat Hatipoğlu İle Sahur

05:25 Hz. Ömer

NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR?

Nihat Hatioğlu, Diyarbakır'da 11 Mayıs 1955 tarihinde dünyaya gelen Nihat Hatipoğlu, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamlamıştır. Nihat Hatipoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

NİHAT HATİPOĞLU'NUN EŞİ KİMDİR?

Nihat Hatipoğlu'nun eşinin kim olduğu da merak edilenler arasında. Ünlü ismin eşi Emel Hatipoğlu'dur.

