Nihat Hatipoğlu canlı yayın saat kaçta? Nihat Hatipoğlu iftar programı hangi kanalda?

Bugün ATV ekranlarında Nihat Hatipoğlu'nun saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor. Ekranlarda hangi dizi ve programların yayınlacağı da merak konusu oldu. ATV yayın akışını merak edenler için Nihat Hatipoğlu'nun canlı yayın saati ve ayrıntılar...
06:15 Kuruluş Osman
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Adı Sevgi
13:00 Adı Sevgi
16:00 Adı Sevgi
19:00 ATV Ana Haber
19:20 Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:05 Kardeşlerim
00:25 Destan
02:30 Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel
02:45 Nihat Hatipoğlu İle Sahur
05:25 Hz. Ömer
Nihat Hatioğlu, Diyarbakır'da 11 Mayıs 1955 tarihinde dünyaya gelen Nihat Hatipoğlu, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamlamıştır. Nihat Hatipoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Nihat Hatipoğlu'nun eşinin kim olduğu da merak edilenler arasında. Ünlü ismin eşi Emel Hatipoğlu'dur.
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