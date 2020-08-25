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Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı? Asistanından açıklama geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2020 02:12 | Son Güncelleme

Sosyal medyada Nihat Hatipoğlu ile ilgili ortaya atılan "Koronavirüse yakalandı" iddiaları asistanı tarafından yalanlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Hatipoğlu'nun asistanı, "Nihat Hoca'nın ciğerlerinde bir sorun vardı. Korona şüphesiyle yapılan testte Hoca'nın testi negatif çıktı" dedi.

Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı? Asistanından açıklama geldi

Ramazan programları ile tanınan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığı iddiaları yalanlandı. Hatipoğlu'nun ciğerlerinde bir sorun olduğu için tedavi gördüğü açıklandı.

Sosyal medyada Nihat Hatipoğlu ile ilgili koronavirüs iddiaları ortaya atıldı. Onlarca kullanıcının Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüs olduğuna dair paylaşımlar yapmasının ardından Hatipoğlu'nun asistanı iddialara açıklık getirdi.

KORONA TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Hatipoğlu'nun asistanı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Nihat Hoca'nın ciğerlerinde bir sorun vardı. Korona şüphesiyle test yapıldı. Yapılan testte Nihat Hoca'nın testi negatif çıktı. Kendisi şuanda evinde. Önümüzdeki günlerde bir test daha yapılacak. Kendisi sevenlerinin duasını bekliyor." dedi.

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