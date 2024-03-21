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Nihat Hatipoğlu'na regl sorusu! "Özür dileyerek söylüyorum..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.03.2024 08:34
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Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programlarıyla merak edilen soruları yanıtlıyor. Son olarak regl sorusu alan Nihat Hatipoğlu "Özür dileyerek söylüyorum" diyerek bu konudaki fikrini açıkladı.

Nihat Hatipoğlu'na regl sorusu! "Özür dileyerek söylüyorum..."

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu her ramazan olduğu gibi bu ramazanda da ekranda merak edilen soruları yanıtlıyor. Kimisi yapay zekâ kimisi özel hayat kimisi ise oruç tutmaya dair sorular soruyor.

Son olarak ise ünlü ilahiyatçıya regl sorusu geldi. "Efendim hanımların çok sorduğu bir soru var onu sizinle paylaşmak istiyorum" diyen Nihat Hatipoğlu devamında şunları söyledi:

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"Diyorlar ki özel durumlarda kadınlar ne yapmalılar? Özel durum regl yani regl günleri 3 günden az olursa özür kanıdır istihaze dediğimiz özür kanıdır yani ibadet yapabilir. 10 günden fazla olursa özür dileyerek söylüyorum kadınların aybaşı adeti devam ederse 10 günden fazla olan şey özür kanıdır, namaz tutar, oruç tutar ibadetini yapar. 3 gün ve 10 gün arasındaki akıntılar adet kanıdır."

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"EŞİYLE YAKINLAŞMAK..."

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu bu süreçte "Namaz kılamazlar... Adet sürecinde namaz kılmaz, affedilmiştir" ifadelerini kullandı.

Ünlü ilahiyatçı "Özür dileyerek söylüyorum adet halinde eşiyle yakınlaşmak da haramdır. Kadın regl olduysa bunu paylaşması gerekiyor" dedi.

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