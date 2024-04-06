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  4. Nihat Hatipoğlu'na sorulan soru gündem oldu! Ünlü ilahiyatçı verdiği yanıtla dikkat çekti: "Böyle abdest olmaz"

Nihat Hatipoğlu'na sorulan soru gündem oldu! Ünlü ilahiyatçı verdiği yanıtla dikkat çekti: "Böyle abdest olmaz"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
06.04.2024 14:11
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Nihat Hatipoğlu, sunduğu Nihat Hatipoğlu ile İftar programında yine izleyicilerden gelen sorulara yanıt verdi. Hatipoğlu, son olarak kadınların en çok tercih ettiği güzellik rutini olan protez tırnak hakkında konuştu.

Nihat Hatipoğlu'na sorulan soru gündem oldu! Ünlü ilahiyatçı verdiği yanıtla dikkat çekti: "Böyle abdest olmaz"

Her Ramazan ayında olduğu gibi, bu yıl da Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV'deki Ramazan İftar ve Sahur programı ekranlara geliyor.

İftar ve sahur programlarında soru alan Nihat Hatipoğlu gençlerden gelen soruları da yanıt vermeyi ihmal etmiyor.

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"SUYUN TIRNAĞA DEĞMESİ LAZIM"

Ramazan ayı boyunca vatandaşların merak ettiklerini yanıtlayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu bu kez bir izleyicinin güzellik rutini hakkında konuştu.

Bir izleyici 'Protez tırnak kullanıyorum, abdestim kabul olur mu?' diye sordu. Genç kızın sorusuna yanıt veren Hatipoğlu, birçok kadının güzellik rutini olarak yaptırdığı protez tırnakla ilgili, "Protez ana tırnağın üstüne oturduğu için abdest olmaz. Suyun tırnağa değmesi lazım. Sizin proteze değdiği, alta su inmediği için abdestiniz ve gusülünüz geçersizdir" dedi.

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Hatipoğlu, geçtiğimiz yıllarda da benzer sorulara cevap vermişti.

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Nihat Hatipoğlu gençler ele kadınları
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