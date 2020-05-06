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Nihat Hatipoğlu'na ünlü isimlerden soru yağıyor! Ebru Polat'tan sonra Latif Doğan...

DİZİ HABERLERİ  | 06.05.2020 10:13 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar programına ünlü isimlerden soru yağıyor. Ebru Polat'tan sonra türkücü Latif Doğan da bir video göndererek Hatipoğlu'na soru sordu.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar programına ünlü isimler bu yıl ilgi gösteriyor. Koronavirüs sebebiyle yayına konuk alamayan Hatipoğlu onun yerine gelen videoları yayınlıyor. Geçtiğimiz günlerde Hatipoğlu'na Öykü Gürman, Nursel Ergin ve Ebru Polat video göndermişti.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na şimdi de türkücü Latif Doğan video gönderdi. Doğan "Yaptığımız iyilikleri paylaşmak doğru mu?" sorusunu sordu.

Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sorduEbru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu

Nihat Hatipoğlu ise bu soruya "İyilik yapıyorsunuz söylemiyorsunuz sorguluyorlar; söylüyorsunuz bu sefer de gösteriş gibi oluyor. Kuran'ı Kerim bunun yanıtı veriyor; Bakara suresi... Sadakaları, iyilikleri açıkca ilan ederseniz o ne güzel bir şeydir. Ama eğer iyilikleri gizlerseniz o sizin için daha hayırlıdır."

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