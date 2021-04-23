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Nihat Hatipoğlu'nu duygulandıran soru! 'Babam Allah'a inanmıyordu cennete gider mi?'

23.04.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, programında yayınlanan sorularla yine dikkat çekiyor. Bu sezon online bağlantı ile sorular alan Hatipoğlu, aldığı çeşitli sorularla bu Ramazan'ın da en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur ve İftar programları bu sene de aldığı ilginç sorularla dikkatleri üzerine çekiyor.

'ALLAH'A İNANMIYORDU AMA ÇOK İYİ BİR İNSANDI'

İstanbul'dan Zoom bağlantısı ile bağlanarak sorusunu soran genç Atalay, 'Hocam benim babam 3 yıl önce vefat etti. Allah'a inanmıyordu ama çok iyi bir insandı. Bu onun cennete gitmesine fayda sağlayacak mı?' sorusu izleyen herkesi duygulandırdı.

'CENNETE GİTMEK İÇİN MÜSLÜMAN OLMAK ŞARTI VARDIR'

Aldığı soru karşısında hüzünlenen Hatipoğlu, 'Sanırım bilmediği için Allah'a inanmıyordu. Akıllı bir insanla bir araya gelseydi Allah'ı bulurdu. Şimdi öldükten sonra Allah'ı buldu tabii ki. Şimdi şöyle diyordur. Keşke bir fırsatım olsa yeniden dönebilsem yeniden iman edebilsem istiyodur. Sen iyi bir müslüman ol, iyi bir dindar ol. Ama cennete gitmenin yolu Allah'ı bilmek ve tanımaktır. Peygamberi Kuran-ı tanımaktadır. Karar Allah'ın karardır. Ama cennete gitmek için Müslüman olmak, Allah'a, Peygambere inanmak şartı vardır.' şeklinde cevap verdi.


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Ramazan Nihat Hatipoğlu
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