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  4. Nihat Hatipoğlu'nu üzen soru! 'Babama hakkımı helal etmiyorum' dedi ve ekledi

Nihat Hatipoğlu'nu üzen soru! 'Babama hakkımı helal etmiyorum' dedi ve ekledi

26.04.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, programında yayınlanan sorularla yine dikkat çekiyor. Bu sezon online bağlantı ile sorular alan Hatipoğlu, aldığı çeşitli sorularla bu Ramazan'ın da en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur ve İftar programları bu sene de aldığı ilginç sorularla dikkatleri üzerine çekiyor.

'BABAM BİZE BABALIK YAPMIYOR'

Zoom ile Diyarbakır'dan bağlanan 3 kız kardeş, Hatipoğlu'na '10 yıldız babam bize babalık yapmıyor. Biz babamıza hakkımızı helal etmezsek günaha girer miyiz?' sorusu üzerine Nihat Hatipoğlu hüzünlendi.

'ANNELER BABALAR HER ZAMAN HAKLI DİYE BİR ŞEY YOK'

'Babanız size babalık yapmıyor, sizi üzüyor. Babanız günaha girer. Onun evlatları üzerinde görevi var. Görevlerinden birisi size güzel bir isim vermesi, doğumunuzdan sonra size helal rızık yedirmesi, size bakması, problemlerinizde yanınızda olması, evlendirene kadar size bakması, babanın sırtında görevdir. Bunlar yapmadığı zaman Allah katında sorumlu olur babanız. Anneler babalar her zaman haklıdır diye bir şey yok. Adalet ahiret aleminde onlara da hesap soracak.Yani ahirette Peygamberler bile sorgulanacak. Babamız, annemiz, biz kim oluyoruz.

Hakkınızı helal etmeyebilirsiniz. Bana sorarsanız helal edin. Ben hocayım. Güzellik esenlik benim gönlümden geçen ama karar sizim.'

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Nihat Hatipoğlu
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
din tüccarı
Bende Nihat hatipogluna odedigim vergilerle haksiz kazanc elde ettigi icin helal etmiyorum.
canınızı yakan hakkınızı yiyen hakkın helal edilmemesi gereken kimseye etmeyin

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