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  4. Nihat Hatipoğlu soru karşısında şaşkına döndü! "Allah annenizin bedduasını..."

Nihat Hatipoğlu soru karşısında şaşkına döndü! "Allah annenizin bedduasını..."

04.04.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programına katılan yeni evli çift , "Annem düğünüm olmadığı için çok beddua okudu. 'Allah sana evlat yüzü göstermesin' dedi. Bedduası tutar mı?" sorusunu sordu. Duruma şaşıran Hatipoğlu, canlı yayında beddua eden anneye seslenerek, bedduayı geri çek çağrısında bulundu.

Her yıl Ramazanayında seyirci karşısına çıkan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu yıl da koronavirüs salgını sebebiyle programını online şekilde devam ettiriyor. Yayına zoom ile uzaktan bağlanan seyirciler ise sordukları sorularla gündem oluyor.

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Ünlü ilahiyatçıya son olarak Diyarbakır'dan bağlanan yeni evli bir çift tarafından, "Annem düğünüm olmadığı için çok beddua okudu. 'Allah sana evlat yüzü göstermesin' dedi. Bedduası kabul olur mu?" sorusu soruldu.

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Resmi nikahın olup olmadığını öğrenen Hatipoğlu, "Allah annenizin hak etmediğiniz bedduasını uzak etsin inşallah" diyerek, yeni evli çiftin annesine seslendi.
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"Anneniz de eğer izliyorsa, lütfen kızına ve damadına ettiğin bedduayı ger çek. Elini aç, 'Allah'ım evladıma hayırlı bir evlat nasip et' diye dua et. Böyle küçük şeyler beddua ile cezalandırılmamalı diye düşünüyorum." dedi.


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Nihat Hatipoğlu
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