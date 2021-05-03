Herkes yapıyor! Nihat Hatipoğlu'nun bu sözleri ünlülere mi?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur ve İftar programları bu sene de aldığı ilginç sorularla dikkatleri üzerine çekiyor.

Belçika'dan yayına bağlanan Tuğba Altın'ın sorduğu 'Hocam yapılan hayırları sosyal medyada video ya da fotoğraf halinde paylaşıyorlar. Bu ne kadar doğru?' soru üzerine Hatipoğlu, 'Bunun iki yönü var iyilik için yaptın, bunu sosyal medyada paylaştın. Bu iyi bir şey. Neden iyi bir şey? Başkalarını teşvik eder.

"MEŞHUR OLMAK İÇİN YAPANLAR VAR"

Hocam ama verenin niyeti kötü, meşhur olmak için yapıyor. Evet böyle yapanlar var. Bu durumda da Allah niyeti iyi olmayan adamdan alıyor, fakir olana veriyor. Kötü niyetlinin bir kazancı yok. Ama diyor gizlersen şayet, senin için daha hayırlıdır. İnsanlar görmez ama Rab görüyor. O yüzden insanlar görsün diye değil, Allah bilsin, Allah kabul etsin diye yapacağız.

Ama öyle bir ortama girdik ki, kimse kimseye yardım etmiyor mesela, bu dönemde teşvik niyetiyle yapılan iyilikleri göstermede bir sakınca yoktur. Tabii o zaman niyete bakılacak. Niyet gösteriş mi Allah mı?' şeklinde cevap verdi.



