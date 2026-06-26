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Nihat Kahveci canlı yayında sinir krizi geçirdi! Montella'ya zehir zemberek sözler

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'na ABD galibiyetiyle veda etmesinin ardından efsane futbolcu ve ünlü spor yorumcusu Nihat Kahveci açtı ağzını yumdu gözünü! Teknik direktör Vincenzo Montella'nın maç sonu açıklamalarına ve bitmek bilmeyen bahanelerine öfke kusan Kahveci, "İnsanları milli takımdan soğuttunuz! Yarın Montella'yı yollarım, verin pasaportunu gitsin" diyerek İtalyan hocayı istifaya davet etti.

Nihat Kahveci canlı yayında sinir krizi geçirdi! Montella'ya zehir zemberek sözler
Emre Şen

Amerika Birleşik Devletleri'ni son dakika golüyle 3-2 mağlup ederek Dünya Kupası'na teselli galibiyetiyle veda eden A Milli Takım'da, sular bir türlü durulmuyor. Turnuvadan elenmemizin kesinleştiği ilk iki maçın ardından ABD karşılaşmasına sabahın 05.00'inde uyanmayan taraftarların hissiyatına tercüman olan efsane golcü Nihat Kahveci, canlı yayında adeta patladı.

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın maç sonrasında takıma yönelik eleştirileri "saldırı" olarak nitelendirmesine ve sürekli çeşitli mazeretler üretmesine sinirlenen Kahveci, İtalyan çalıştırıcının derhal görevden alınması gerektiğini savundu.

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"YARIN MONTELLA'YI YOLLARIM! BAHANELERDEN BIKTIK..."

Nihat Kahveci canlı yayında sinir krizi geçirdi! Montella ya zehir zemberek sözler 1

Milli takımın etrafında oluşturulan suni gündemlere ve saha dışı açıklamalara isyan eden Nihat Kahveci, Montella'nın sürekli laf sokma çabası içinde olduğunu belirtti. Kahveci, takım içindeki disiplinsizliğe de dem vurarak şu ifadeleri kullandı:

"Yarın Montella'yı yollarım! Hala laf sokuyor. 'Yeni kalktık, maçı izlemedik' diyenlerin olduğu ortama getirdiniz bu takımı. 'Fatih Hoca bunu dedi, Dünya Kupası'nı kazanmaya gidiyoruz, en karakterli jenerasyon, 62 şut attık, kader kısmet, Allah nasip etmedi' nedir ya bu kadar açıklama! İstatistik ve bahane dinlemekten bıktık!"

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"İNSANLARI SOĞUTTUNUZ! HAVALİMANINDA ÖZÜR DİLEYİN"

Nihat Kahveci canlı yayında sinir krizi geçirdi! Montella ya zehir zemberek sözler 2

Turnuvanın ilk maçlarında sabaha karşı uyanarak meydanları dolduran taraftarların ABD maçına ilgi göstermemesinin tek sorumlusunun teknik heyet ve takım olduğunu vurgulayan tecrübeli futbol adamı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sabah 4'te kalkan insanlar vardı, meydanlara gitti ilk iki maçta. Bugün gidemediler, kimin yüzünden gitmediler? Yeter artık... İnsanları soğuttunuz, kalkmadı insanlar bu sabah, neden? Havalimanına indiğinizde bahaneleri bırakın, bunu anlatın ve özür dileyin!"

"VERİN TÜRK PASAPORTUNU GİTSİN!"

Nihat Kahveci canlı yayında sinir krizi geçirdi! Montella ya zehir zemberek sözler 3

Yayının sonlarına doğru sinirlerine hakim olmakta iyice zorlanan Nihat Kahveci, Montella'nın maç sonu 'onurumuz için oynadık' sözlerine de tepki göstererek biletini kesti:

"Hala laf sokuyorsun, nerede ruhunu gösterdin! Maç günleri uyku uyumadık lan biz! Verin Türk pasaportunu gitsin!"

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Nihat Kahveci dünya kupası milli takım
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