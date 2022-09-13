Nijerya’da polis Hong Kong’a kaçırılmak istenen yüzlerce eşek penisine el koydu

Nijerya’da polis ekipleri tarafından yürütülen bir soruşturmada Hong Kong’a kaçırılmak istenen yüzlerce eşek cinsel organına el konuldu. Toplam 16 çuval cinsel organa el konulduğunu söyleyen Nijerya Gümrük Servisi Bölge Komutanı Sambo Dangaladima, "Sevkiyatın boğa cinsel organı olduğu beyan edildi. Ancak gerekli incelemelerden sonra gümrük memurları bunların eşek cinsel organı olduğunu ortaya çıkardı" dedi. Gümrük servisi ayrıca konu hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

NADİR GÖRÜLEN BİR DURUM

Nijerya'da eşek derilerinin sıklıkla yurt dışına ihraç edildiği ya da kaçırıldığı biliniyor. Fakat eşek penisi kaçakçılığının nadir görülen bir durum olduğu belirtiliyor. Temmuz ayında Nijerya gümrüğü ülkeye kaçak olarak sokulan 116 bin dolar değerinde eşek derisi ele geçirmişti.



