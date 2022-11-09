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Nil Karaibrahimgil'den dikkat çeken 'ikinci el' açıklaması

09.11.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil, geçtiğimiz gün bir davete katıldı. Gazeteciler ile sohbet eden ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil, "Konserlerde kendi dolabımdan kıyafetler giyiyorum. Çok harcama yapmamaya çalışıyorum. İkinci el kıyafetleri geri dönüşüm açısından daha çok tercih ediyorum. Bu durumda daha da ilginç şeyler bulabiliyorum ya da kendim eski kıyafetlerimle kombinliyorum" dedi.

Nil Karaibrahimgil'den dikkat çeken 'ikinci el' açıklaması

Yüzü olduğu markanın lansmanına katılan ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil, basın mensupları ile sohbet etti. Nil Karaibrahimgil, "Annelik çok başka bir duygu. Adına şarkılar bile yazdım oğlumun... Büyüdü artık o da... 8 yaşına geldi. Yavaş yavaş sizler ile olmaya başlayacağım. Yeni bir single yapacağım gibi çünkü o daha kolay geliyor" şeklinde konuştu.

'İKİNCİ EL KIYAFETLERİ GERİ DÖNÜŞÜM AÇISINDAN DAHA ÇOK TERCİH EDİYORUM'

Sahne kıyafetleri hakkında konuşan ünlü şarkıcı, şunları söyledi: "Konserlerde kendi dolabımdan kıyafetler giyiyorum. Çok harcama yapmamaya çalışıyorum. İkinci el kıyafetleri geri dönüşüm açısından daha çok tercih ediyorum. Bu durumda daha da ilginç şeyler bulabiliyorum ya da kendim eski kıyafetlerimle kombinliyorum."

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