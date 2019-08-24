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Nilgün Bodur'un kadınlar hakkında skandal sözleri!

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.08.2019 19:13 | Son Güncelleme

Türkiye Emine Bulut'un eski eşi tarafından vahşice öldürülmesine isyan ederken yazar Nilgün Bodur'un kadınlar hakkında söylediği sözler herkesi şoke etti. "Erkekleri bu hale getiren hemcinslerime kızıyorum" diyen Bodur'a tepkiler çığ gibi büyüyor.

Nilgün Bodur'un kadınlar hakkında skandal sözleri!

Kırıkkale'de 18 Ağustos'ta eski kocası tarafından canice öldürülen Emine Bulut'u tüm Türkiye konuşup, ölüme, öldürmeye, kadına şiddete isyan ederken yazar Nilgün Bodur'un kadınlar hakkında sözleri ağızları açık bıraktı. Bodur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kadınların birine pabucunu ters giydirebileceğini söyleyip cinsiyet ayrımcılığı yaparak bir yazı paylaştı.

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Bodur, Emine Bulut'un eski kocası tarafından katledilmesinin ardından kadınları hedef alarak şunları söyledi: ''"Kadınlıkla ilgili özlü sözler geliyor aklına. Adın feministe çıkmış zaten, vazgeçiyorsun. Oysa ki başıma ne geldiyse kadınlar yüzünden geldi. Hiç övesim yok bugün burada hemcinslerimi.

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Kıskançlık, fitne, laf sokma, soğuk savaş, bitmeyen öfke, kin, kibir hep bizde. En yakın arkadaşınla pamuk ipliğine bağlı yürür ilişkin. Kibarlık, nezaket, ihtimam göstermekten yorulursun. Eleştirir çünkü kadınlar. Yanlış yapmanı beklerler.

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Erkekler öyle mi? Yaşıyorsun, yazıyorsun, gömüyorsun. Kadınlar bırakmaz peşini. Kendileri gelmese de ardından, şirret enerjileri gelir. Delirdi derler, delirtip. Bana feminist demeyin. Erkeklere kızmıyorum ben asla. Erkekleri bu hale getiren hemcinslerime kızıyorum. Evde sevgisiz bir koca ve sevimsiz çocuklarıyla mutsuz olan her kadın, bir başka kadına sataşarak tatmin ediyor ruhunu.

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Sevgisizliğe gösterdiği tahammül köreltiyor empatisini, sempatisini. Bir kadının düşmanlığını kazanmak için fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Sevgiliniz size gül alsın, çocuğunuz üniversiteyi kazansın, kitabınız çok satsın yeter. Bana feminist demeyin. Kadınlara kızdığım kadar, erkeklere kızmadım ben.

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Erkek sever ve sevmekten vazgeçer. Biter. Kadın severmiş gibi yapar, sevmez, vazgeçmez, her fırsatta ezer. Hep methettik kadınları. Ana dedik, bacı dedik, emekçi dedik, ev kadını dedik. Ama şeytana bile pabucunu ters giydirebileceklerini kimseye söylemedik.

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İyilik yaparken fazla kaçmamasına dikkat eden kadınlar gördüm ben. Elimden tutan fazla dik durdum diye pişman olup çelme bile taktı. Çevrenizdeki kadınlara dikkat edin. İşiyle değil kişiyle uğraşanları silin. Benimle uğraşmıyor demeyin.

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Boş kadın dolu bir silahtır. Patlar. Bana feminist demeyin. Ben sadece benim gibi kadınlarla iyi geçiniyorum. Öyle fitne fücur kadınlara methiyeler dizmiyorum. Aklına, hayallerine ve temiz kalbine güvenen kadınlarla karşılaştırsın Rabbim hepimizi. Bugün de duamı buraya böylece bırakıyorum."

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Sosyal medya kullanıcıları, Bodur'un kadınlar hakkındaki yazdığı bu yazıyı "Ölmek istemiyorum" diyen Emine Bulut'un canice öldürülme görüntülerinin ortaya çıktığı günde paylaşınca tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
nilgün bodur kadın hakları

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