MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nilperi Şahinkaya Burak Deniz'in özrünü kabul etmedi

Nilperi Şahinkaya Burak Deniz'in özrünü kabul etmedi

14.11.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, geçen aylarda tartışma yaşadığı oyuncu Burak Deniz'e ilişkin, "Süreç devam ediyor ve savcı atandı. Uzun zaman olduğu için insanlar da soruyor, 'Geri adım mı attınız' diye ama öyle bir şey yok" dedi.

Nilperi Şahinkaya Burak Deniz'in özrünü kabul etmedi

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, heykeltraş sevgilisi Emre Yusufi’nin eserinin de yer aldığı 5. İstanbul Komedi Festivali kapsamında düzenlenen sergiye katıldı.

Şahinkaya “Erşan Kuneri” dizisinin ardından şu günlerde Cem Yılmaz’ın “Ayzek’le Bir Gece” filminde rol alıyor. Nilperi Şahinkaya, Cem Yılmaz’ın bu kez komik bir film çekmediğini belirtti.

Ünlü oyuncu geçen hafta bir dijital platformun gecesinde, mahkemeye verdiği meslektaşı Burak Deniz’le pişti olmuştu. Nilperi Şahinkaya, Adana’da masasına gidip olay çıkaran Deniz’e karşı açtığı davadan vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Şahinkaya, Burak Deniz’in olay sonrası yaptığı özür açıklamasına da ikna olmadığını sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni boşanmıştı! Flaş evlilik açıklamasıYeni boşanmıştı! Flaş evlilik açıklaması
Kasığa kadar yırtmaç ve kalça dansı gündemdeKasığa kadar yırtmaç ve kalça dansı gündemde
Aslı Enver sessiz sedasız evlendi! işte ilk fotoğraflarAslı Enver sessiz sedasız evlendi! işte ilk fotoğraflar
Anahtar Kelimeler:
Nilperi Şahinkaya

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu duyurdu! İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan terörist yakalandı

Bakan Soylu duyurdu! İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan terörist yakalandı

İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda gözden kaçan 'konsolosluk' detayı! Mete Yarar canlı yayında açıkladı!

İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda gözden kaçan 'konsolosluk' detayı! Mete Yarar canlı yayında açıkladı!

İstiklal'deki patlamada ölenlerin kimlikleri belli oldu!

İstiklal'deki patlamada ölenlerin kimlikleri belli oldu!

Bir kent İstanbul'la yarışıyor! '600 bin TL olan bir daire, 5 milyonun üzerine çıktı'

Bir kent İstanbul'la yarışıyor! '600 bin TL olan bir daire, 5 milyonun üzerine çıktı'

Hayaller kabusa dönüştü! 'Psikolojim bozuldu, hap kullanıyorum'

Hayaller kabusa dönüştü! 'Psikolojim bozuldu, hap kullanıyorum'

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak kıvırcık saçlarına fön çektirdi! Görenler şaştı kaldı

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak kıvırcık saçlarına fön çektirdi! Görenler şaştı kaldı

İlginizi Çekebilir

Bilim onayladı: Seks hayatını zirveye çıkarıyor!

Bilim onayladı: Seks hayatını zirveye çıkarıyor!

"Kilo veremiyorum" cümlesi tarih oluyor! Bir kaşığı fark yaratıyor

"Kilo veremiyorum" cümlesi tarih oluyor! Bir kaşığı fark yaratıyor

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

Gördüğünüz yerde kaşıklayın: Enfeksiyonu kurutur, ödemi atar...

Gördüğünüz yerde kaşıklayın: Enfeksiyonu kurutur, ödemi atar...

Aç karnına içilen çay, çay değil: ZEHİR

Aç karnına içilen çay, çay değil: ZEHİR

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.