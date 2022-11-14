Nilperi Şahinkaya Burak Deniz'in özrünü kabul etmedi

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, heykeltraş sevgilisi Emre Yusufi’nin eserinin de yer aldığı 5. İstanbul Komedi Festivali kapsamında düzenlenen sergiye katıldı.

Şahinkaya “Erşan Kuneri” dizisinin ardından şu günlerde Cem Yılmaz’ın “Ayzek’le Bir Gece” filminde rol alıyor. Nilperi Şahinkaya, Cem Yılmaz’ın bu kez komik bir film çekmediğini belirtti.

Ünlü oyuncu geçen hafta bir dijital platformun gecesinde, mahkemeye verdiği meslektaşı Burak Deniz’le pişti olmuştu. Nilperi Şahinkaya, Adana’da masasına gidip olay çıkaran Deniz’e karşı açtığı davadan vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Şahinkaya, Burak Deniz’in olay sonrası yaptığı özür açıklamasına da ikna olmadığını sözlerine ekledi.

