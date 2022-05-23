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Nilperi Şahinkaya mini elbisesiyle poz verdi! "Erşan'ın gülü"

23.05.2022 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dijital platformda yayınlanan ve ses getiren komedi türündeki Erşan Kuneri dizisinde Seyyal rolüne hayat veren Nilperi Şahinkaya son zamanların parlayan yıldızlarından biri oldu. Oyunculuğuyla ön plana çıkan isim, Instagram pozuyla ilgi çekti.

Nilperi Şahinkaya mini elbisesiyle poz verdi! "Erşan'ın gülü"

2010 yılında yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisi ile seyircilerin aklına kazınan Nilperi Şahinkaya son zamanların popüler isimlerinden biri haline geldi. Gerek ekran önünde gerek sosyal medyada takip edilen isim, mini elbiseli poz verdi.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA'DAN MİNİ ELBİSELİ POZ

Nilperi Şahinkaya, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde 'Mesude' rolüne hayat vermişti. Şimdilerin popüler oyuncusu Şahinkaya yıllar içerisinde Kiraz Mevsimi, Yasak Elma, Yeni Hayat gibi projelerde de rol aldı. Ödüllü oyuncu Şahinkaya'nın Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

Nilperi Şahinkaya mini elbisesiyle poz verdi!

Nilperi Şahinkaya sosyal medya pozlarıyla da adından söz ettiriyor. Gönderileri binlerce beğeni alan Şahinkaya, mini elbisesiyle beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. O poza, "Erşan'ın gülü", "En sevdiğim kadın" gibi yorumlar geldi.

Nilperi Şahinkaya mini elbisesiyle poz verdi!

NİLPERİ ŞAHİNKAYA KİMDİR?

23 Şubat 1988 Dakar, Senegal doğumlu Nilperi Şahinkaya 34 yaşındadır. Türk oyuncu Şahinkaya ilkokul eğitimini Paris’te, ortaokul eğitimini Bern’de tamamladı.2006-2010 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde eğitim aldı.

Nilperi Şahinkaya mini elbisesiyle poz verdi!

Nilperi Şahinkaya mini elbisesiyle poz verdi!

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