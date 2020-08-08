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Nilperi Şahinkaya: Pandemide birbirimize daha çok bağlandık

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2020 16:10 | Son Güncelleme

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, heykeltraş sevgilisi Emre Yusufi ile karantina süresinde hiç tartışma yaşamadığını belirterek, "Çok güzel gitti, hatta birbirimize daha çok bağlandık” dedi.

Nilperi Şahinkaya: Pandemide birbirimize daha çok bağlandık

Oyuncu Nilperi Şahinkaya heykeltraş sevgilisi Emre Yusufi ile önceki gün Arnavutköy'de objektiflere yansıdı. Çift, bir mekanda baş başa yemek yedi. Çıkışta keyifli olduğu görülen Nilperi Şahinkaya, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

Corona virüsü salgını nedeniyle tatile gitmediğini söyleyen Nilperi Şahinkaya, “Çok kalabalık bu sene oralar. Ben de corona virüs salgını nedeniyle tatile gitmiyorum” dedi. Bebek sahilinde yürüyüş yaptığını belirten oyuncu, “07:30'da yürüyüşe çıkıyorum. Çünkü kimse olmuyor o saatlerde rahat oluyor” dedi.

TARTIŞMA YAŞANMADI

Sevgilisi Emre Yusufi ile pandemi süresince evde güzel vakit geçirdiğini söyleyen oyuncu, muhabirlerin, “Pandemi döneminde çiftler tartışmalar yaşadı. Siz de yaşadınız mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Bekliyordum ben öyle şeyler ama olmadı hiç. Çok güzel gitti, hatta birbirimize daha çok bağlandık.”

‘İLK GELDİĞİMDE ANLAMIYORDUM’

Son zamanlarda sanat camiasında yaşanan kadına şiddet haberleri hakkında konuşan oyuncu, muhabirlerin, “Siz hiç şiddet gördünüz mü? Tacize uğradınız mı?” sorusuna “Sözlü taciz her kadının başına geliyor galiba sokakta yürürken vay yavrum filan diye… Hatta ben yurtdışından ilk Türkiye'ye geldiğimde anlamıyordum ‘vay be ne güzelsin sen’ dediklerinde teşekkür ediyordum. Zaman içinde anladım ki bu çok hoş bir şey değil o da bence bir çeşit taciz” yanıtını verdi.

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