Nilperi Şahinkaya saçlarını kısacık kestirip boyattı! Son hali çok beğenildi

MYNET-Öyle Bir Geçer Zaman ki, Kiraz Mevsimi, Kuzgun, Yeni Hayat, Yasak Elma ve Senden Önce gibi birçok projede boy gösteren Nilperi Şahinkaya şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla ön plana çıkıyor.

Her açıklaması ve her paylaşımı adeta olay olan ünlü isim şimdi de yaptığı imaj değişikliğiyle gündemde.

Nilperi Şahinkaya, saçlarını kestirip kendisinde daha önce görmediğimiz bir renge boyattı. Yeni imajını ''Şimdi gel de gör beni bambaşka biri'' notuyla takipçileriyle paylaşan Şahinkaya'nın son hali çok beğenildi.

YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'harika görünüyorsun', 'çok yakışmış', 'bayıldım muhteşem olmuş', 'çok hoş olmuş' gibi yorumlar yapıldı.