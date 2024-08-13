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  4. Nilperi Şahinkaya saçlarını kısacık kestirip boyattı! Son hali çok beğenildi

Nilperi Şahinkaya saçlarını kısacık kestirip boyattı! Son hali çok beğenildi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.08.2024 07:58
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Son olarak başrollerini Alp Navruz ve Sinem Ünsal ile paylaştığı Senden Önce dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkan Nilperi Şahinkaya şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim şimdi de imaj değişikliğiyle gündemde. Nilperi Şahinkaya saçlarını kısacık kestirip boyattı. Şahinkaya'nın yeni görüntüsü çok beğenildi.

MYNET-Öyle Bir Geçer Zaman ki, Kiraz Mevsimi, Kuzgun, Yeni Hayat, Yasak Elma ve Senden Önce gibi birçok projede boy gösteren Nilperi Şahinkaya şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla ön plana çıkıyor.

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Her açıklaması ve her paylaşımı adeta olay olan ünlü isim şimdi de yaptığı imaj değişikliğiyle gündemde.

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Nilperi Şahinkaya, saçlarını kestirip kendisinde daha önce görmediğimiz bir renge boyattı. Yeni imajını ''Şimdi gel de gör beni bambaşka biri'' notuyla takipçileriyle paylaşan Şahinkaya'nın son hali çok beğenildi.

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YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'harika görünüyorsun', 'çok yakışmış', 'bayıldım muhteşem olmuş', 'çok hoş olmuş' gibi yorumlar yapıldı.

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Nilperi Şahinkaya
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