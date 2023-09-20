Nilsu Berfin Aktaş'ın yeni dizisi belli oldu! Partneri bakın kim olacak

Güzelliği ve oyunculuğuyla dikkat çeken isimler arasnda yer alan Nilsu Berfin Aktaş en son Yaz Şarkısı dizisinde rol aldı. Dizisi final yapan ünlü isim ile ilgili hayranlarını sevindiren bir haber gündem oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Nilsu Berfin Aktaş yeni bir proje ile ekranlara geri dönecek. Genç yıldız reyting rekortmeni dizilere imza atan OGM Pictures'la el sıkıştı.

Kulislerde Aktaş’ın Onur Seyit Yaran'la partner olacağı söylentileri dolaşıyor.

Barış Arduç‘un ayrılığının ardından Türkan Derya'nın yöneteceği, Aybike Ertürk‘ün yazdığı Saplantı dizisindeki başrol karakterleri Sabah ve Babür’ün yaşları gençleştirilmiş ve hikâyede değişiklikler yapılmıştı.

