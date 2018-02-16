MAGAZİN

Nilüfer ameliyat oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.02.2018 12:02 | Son Güncelleme

Uzun süredir kronik sinüzit sebebiyle sık sık rahatsızlanan Türk Pop Müziği'nin usta sesi Nilüfer ameliyat oldu

Nilüfer ameliyat oldu

Bir süredir sinüslerindeki polipler yüzünden sıkıntıları artan 63 yaşındaki sanatçı Nilüfer önceki gün özel bir hastanede operasyon geçirdi.

Prof. Dr. Teoman Dal'ın gerçekleştirdiği ameliyatın iyi geçtiği belirtilirken Nilüfer'den de konuyla ilgili açıklama geldi.

''AMELİYAT KORKUM YÜZÜNDEN HEP ERTELEDİM''

Yıllardır büyük sıkıntılar çektiğini söyleyen sanatçı ''Ameliyat korkum yüzünden hep erteledim. Ancak sağlığımı riske atacak bir düzeye gelince ameliyat olmaya karar verdim'' diyerek şu an sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Sanatçı tedbir amaçlı birkaç gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilecek.

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