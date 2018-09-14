Nilüfer genç kızlara taş çıkarttı

Nil\u00fcfer, derin y\u0131rtma\u00e7l\u0131 elbisesiyle gen\u00e7 k\u0131zlara resmen ta\u015f \u00e7\u0131kartt\u0131.G\u00fczel \u015fark\u0131c\u0131 sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131ma,"\u0130yi geceler" notunu d\u00fc\u015ft\u00fc.\n63 ya\u015f\u0131ndaki \u015fark\u0131c\u0131n\u0131n bu payla\u015f\u0131m\u0131, takip\u00e7ilerinden binlerce be\u011feni ve yorum ald\u0131.\nPARTNERBu mi\u011ffere paha bi\u00e7ilemiyor! Tam 2 bin 800 y\u0131ll\u0131k \u00d6zge Borak, Beyonce\u2019nin rol\u00fcn\u00fc oynayacakSeda Akg\u00fcl'den Loris Karius'a: Gel karde\u015f derim, \u00f6perim...
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