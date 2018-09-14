MAGAZİN

Nilüfer genç kızlara taş çıkarttı

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.09.2018 14:22 | Son Güncelleme

Şarkıcı Nilüfer, derin yırtmaçlı elbisesiyle ve fiziğiyle takipçilerini mest etti.

Nilüfer genç kızlara taş çıkarttı

Nilüfer, derin yırtmaçlı elbisesiyle genç kızlara resmen taş çıkarttı.Güzel şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma,"İyi geceler" notunu düştü.

63 yaşındaki şarkıcının bu paylaşımı, takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.


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Nilüfer dekolte

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