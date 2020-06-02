MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nilüfer: Kendimi hiç de büyümüş hissetmiyorum

Nilüfer: Kendimi hiç de büyümüş hissetmiyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2020 12:16 | Son Güncelleme

31 Mayıs'ta 65 yaşına giren şarkıcı Nilüfer, doğum gününü evinin bahçesinde kutladı. Şarkıcı, kızı ile birlikte yaptığı çilekli pastasını üflerken yardımcılarının, "Artık büyüdünüz" demesi üzerine, "Kendimi hiç de büyümüş hissetmiyorum" şeklinde konuştu.

Nilüfer: Kendimi hiç de büyümüş hissetmiyorum

Şarkıcı Nilüfer, milyonlarca insanın hayatını mahveden koronavirüs salgınına karşı bu süreci kızı Ayşe Nazlı ile birlikte gerekli kurallara uyarak tedbir alıyor.

2699032_833e89156fc46f694bad5ea58e4ba178_640x640

31 Mayıs'ta 65 yaşına giren şarkıcı, doğum gününü kızı ile birlikte evinin bahçesinde küçük bir kutlama yaptı.

2699032_5874b72293a369c40ae5e02eeac9c245_640x640

"KENDİMİ HİÇ DE BÜYÜMÜŞ HİSSETMİYORUM"

O güne özel Ayşe Nazlı ile çilekli pasta hazırlayan Nilüfer, mumları üflerken yardımcılarının "Artık büyüdünüz" sözlerini söylemesi üzerine, "Kendimi hiç de büyümüş hissetmiyorum" dedi.

2699032_4edf49f1b0b5ce769a129a76f54083c7_640x640

Geçtiğimiz aylarda domuz gribini atlatan sanatçı, en büyük isteğinin karantina sürecinin bir an önce son bulması ve mutlu günlerin geri gelmesi olduğunu belirtti.

2699032_d2fd7ac0f4660ca59658bf7ff58b16b0_640x640
Nilüfer, yeni yaşına özel sürpriz bir haber vererek, "Albüm çalışmalarına başladık. İnşallah yakın zamanda sevenlerimizle yine bir araya gelip şarkılar söyleyeceğiz" dedi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uygulama hızla yayılıyor! Taksiciler isyan etti Uygulama hızla yayılıyor! Taksiciler isyan etti
'Yarın kocalarınızı elinizden alır...''Yarın kocalarınızı elinizden alır...'
Mucize Doktor'un Beliz'i bambaşka biri olmuş! Mucize Doktor'un Beliz'i bambaşka biri olmuş!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan çok konuşulacak hareket! Göstericilere meydan okudu

Trump'tan çok konuşulacak hareket! Göstericilere meydan okudu

Meteoroloji uyardı! Türkiye genelinde etkili olacak

Meteoroloji uyardı! Türkiye genelinde etkili olacak

Siirt'te zırhlı araç devrildi: 2 asker şehit, 7 asker yaralı

Siirt'te zırhlı araç devrildi: 2 asker şehit, 7 asker yaralı

Evine gelip zorla ilişkiye girmek istedi, kabul etmeyince... Korkunç olay

Evine gelip zorla ilişkiye girmek istedi, kabul etmeyince... Korkunç olay

Acun hiç bu kadar kızmamıştı! Survivor'daki en gergin anlar

Acun hiç bu kadar kızmamıştı! Survivor'daki en gergin anlar

İşte jüriden ayrılan ünlü! 'Acun'la el sıkıştık'

İşte jüriden ayrılan ünlü! 'Acun'la el sıkıştık'

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Bomba itiraf! 'Ondan çocuk yapardım'

Bomba itiraf! 'Ondan çocuk yapardım'

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Esra Erol'un dil sürçmesine, Elçin Sangu'dan güldüren yanıt!

Esra Erol'un dil sürçmesine, Elçin Sangu'dan güldüren yanıt!

Canlı yayında göğüsleri açılmıştı! Bomba itiraf

Canlı yayında göğüsleri açılmıştı! Bomba itiraf

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Biz de hissetmiyoruz ama maalesef yaşlanıyoruz, can yaşlanmıyor ama ten yaşlanıyor. Bu hayat göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yiğit Marcus Aral sevgilisi Şevval Şahin'e 300 bin liralık cip aldı!

Sevgilisi 300 bin liralık cip aldı!

Demet Akalın ile Esra Balamir kavuştu

Demet Akalın ile Esra Balamir kavuştu

Ebru Polat'tan ilginç sözler! 'Dost diye eve aldığınız insanlar...'

'Yarın kocalarınızı elinizden alır...'

Ceyda Düvenci eşi Bülent Şakrak'ı böyle uğurladı

Ceyda Düvenci eşi Bülent Şakrak'ı böyle uğurladı

Candan Erçetin'in bilinmeyen hastalığı

Candan Erçetin'in bilinmeyen hastalığı

Arda Türkmen kendisinden 15 yaş küçük Melodi Elbirliler'le aşk yaşıyor

Kendisinden 15 yaş küçük fenomenle sevgili oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.