Nilüfer: Kendimi hiç de büyümüş hissetmiyorum

Şarkıcı Nilüfer, milyonlarca insanın hayatını mahveden koronavirüs salgınına karşı bu süreci kızı Ayşe Nazlı ile birlikte gerekli kurallara uyarak tedbir alıyor.

31 Mayıs'ta 65 yaşına giren şarkıcı, doğum gününü kızı ile birlikte evinin bahçesinde küçük bir kutlama yaptı.

"KENDİMİ HİÇ DE BÜYÜMÜŞ HİSSETMİYORUM"

O güne özel Ayşe Nazlı ile çilekli pasta hazırlayan Nilüfer, mumları üflerken yardımcılarının "Artık büyüdünüz" sözlerini söylemesi üzerine, "Kendimi hiç de büyümüş hissetmiyorum" dedi.

Geçtiğimiz aylarda domuz gribini atlatan sanatçı, en büyük isteğinin karantina sürecinin bir an önce son bulması ve mutlu günlerin geri gelmesi olduğunu belirtti.



Nilüfer, yeni yaşına özel sürpriz bir haber vererek, "Albüm çalışmalarına başladık. İnşallah yakın zamanda sevenlerimizle yine bir araya gelip şarkılar söyleyeceğiz" dedi.



