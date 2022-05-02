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Niran Ünsal'ın sağlık durumu nasıl? Neden ameliyat oldu? Niran Ünsal’ın hastalığı nedir?

02.05.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niran Ünsal'ın sağlık durumu, sosyal medya hesabında paylaştığı görüntünün ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ünsal paylaşımında "23 Nisan’da sağ kaburgamın altında başlayan şiddetli bir ağrı beni ameliyata kadar sürükledi" ifadesine yer verdi. Bu paylaşımın ardından, vatandaşlar internette, Niran Ünsal'ın sağlık durumu nasıl? Neden ameliyat oldu? Niran Ünsal’ın hastalığı nedir? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

Niran Ünsal'ın sağlık durumu nasıl? Neden ameliyat oldu? Niran Ünsal’ın hastalığı nedir?

Niran Ünsal'ın sağlık durumu ile ilgili bilgi edinmek isteyenler internette araştırma yapıyor. Ünlü şarkıcı yaşadığı rahatsızlığa ilişkin detaylara yer verdiği bir paylaşımda bulunarak, mesajlarıyla yanında olduklarını hissettiren herkese teşekkür etti. Peki Niran Ünsal'ın sağlık durumu nasıl? Neden ameliyat oldu? Niran Ünsal’ın hastalığı nedir? Ünlü sanatçının durumuna ilişkin bilgiler haberimizde...

NİRAN ÜNSAL'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Niran Ünsal, sosyal medya hesabında ameliyathaneden çıkarken çekilen görüntüsünü paylaştı.

Ünlü şarkıcı, çektiği ağrıların artık dayanılmayacak boyuta geldiğini ifade ederek durumunu aktardı.

Niran Ünsal paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Arkadaşlar 23 Nisan’da sağ kaburgamın altında başlayan şiddetli bir ağrı beni ameliyata kadar sürükledi. Yaklaşık üç gün çektiğim ağrı ateşlenmeme de sebep oldu ve ağrının dayanılmaz hale gelmesi ile sonunda hastaneye gittim. Kan tahlillerim ultrason ve diğer tetkikler yapıldı.

NİRAN ÜNSAL NEDEN AMELİYAT OLDU?

Safra kesesinin yoğun iltihaplanması balon gibi şişmes ayrıca safra kesesinin kanalında taş ve çamur olması sebebi ile doktorum tarafından acil ameliyata alındım. Şükür elhamdulillah bugün daha iyiyim. Bu süreçte özelden yazan mesaj atan, telefonla arayan geçmiş olsun dileklerini ileten tanıdığım ve tanımadığım herkese çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun"

NİRAN ÜNSAL KİMDİR?

Niran Ünsal; 13 Ağustos 1976 tarihinde, TRT İzmir Radyosu keman ve ses sanatçısı Nursal Ünsal ve kanun sanatçısı Ahmet Canevi'nin ikinci çocuğu olarak İzmir'de dünyaya geldi. Ünsal, çeyrek asrı aşan müzik kariyerinde 'Haktan', 'Şarkılara Tutundum', 'İyi Niyetlerim' ve 'Dediğim Dedik' adlı albümleri sevenleriyle buluşturdu.

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