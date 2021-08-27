Niran Ünsal kızı Hande Ünsal'ın estetiksiz halini paylaştı

Zaman zaman özel hayatıyla gündeme gelen Niran Ünsal'ın kızı da kendi gibi şarkıcı. Hande Ünsal her ne kadar annesinin adıyla anılmak ve ünlü olmak istemese de onun soyadını kullanıyor. Bir dönem küs olan anne kız daha sonra aralarındaki buzları eritmişti.

Hande Ünsal o dönemde annesinin tesettüre girdiğini bile bilmediğini söylemişti.

Niran Ünsal arasının son dönemde iyi olduğu kızıyla eski bir pozunu paylaştı. Niran Ünsal'ın bu geçmişe dönük paylaşımı sonrası Hande Ünsal'ın yüzündeki değişiklikler de ortaya çıktı.

Görünüşe göre genç popçu, çene implantı (çene uzatma), bişektomi (yanak yağı alma) ameliyatları olmuş. Kaşları kalınlaşmış.

