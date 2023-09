Nisa Bölükbaşı'ndan bomba Survivor 2024 açıklaması! Şampiyonluğu çok tartışılmıştı...

Acun Ilıcalı Survivor 2024 sezonu için çalışmalara başladı. Yarışmacıları açıklayan Acun Ilıcalı All Star'a dair, "Önümüzdeki senenin konsepti SMS'siz Surivivor'la geliyoruz. Seyirci oylaması olmayacak. All Star yapıyoruz. İki takım da All Star olacak. Ada konseyinden adaylar çıkıyor, düelloda kaybeden eleniyor" demişti.

Turabi, Nihat Altınkaya, Nagehan Karadere, Ogeday Girişken, Yiğit Poyraz, Damla Can, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım ve Merve Aydın'ın isimlerinin açıklandığı Survivor gündemden düşmüyor.

"EVİMDE KOCAMAN BİR KUPA VAR"

"SMS olmasa kazanamazdı" denilen şampiyon Nisa Bölükbaşı kendisine gelen mesajlardan bıktı.

Nisa Bölükbaşı en sonunda açtığı canlı yayında SMS muhabbeti yapanlara sert çıktı. "Kupayı nasıl aldığınız önemli değildir ama evimde kocaman bir kupa var, bir tane de yeter. Diğerleri de sahip olsun diye herkese bol şans diliyorum" açıklamasında bulundu.