Nişanına ölü gelin olarak katıldı! Göğüslerinin üzerine kanla ''Ölene kadar...'' yazdı

Her zaman Cadılar Bayramı'nın yılın eğlenceli bir zamanı olduğunu düşündüğünü söyleyen Jody, yıldönümlerinin de yaklaştığını fark edince eğlenceli olabileceğini düşünerek nişan törenlerini Cadılar Bayramı partisi konseptinde düzenlemeye karar verdi.

ÖLÜ GELİN OLARAK KATILDI

Jody törene ölü gelin olarak katıldı. Profesyonel makyajı ve göğsüne yazdırdığı kanlı ''Ölene kadar...'' yazısı en dikkat çeken detaydı. Genç nişanlısı Riy-Lee Williams ise Batman kostümü giymeyi tercih etti. Çift de dahil olmak üzere bir çok konuk fikri sevdi ve eğlenceli kostümleriyle onlara eşlik etti. Ancak kostüm giymeden katılmayı tercih edenler de vardı.

DEKORASYON DA KONSEPTE UYGUNDU

Mekan çift için Cadılar Bayramı konseptine uygun bir şekilde dekore edilmişti. Bal kabakları, örümcek ağları, mezar taşları ve bir duman makinesi ile hem eğlenceli hem de ürkütücü bir atmosfer yaratıldı. Ayrıca konsepte uygun şekerlemeler ve üzerinde çiftin isimlerinin yazılı olduğu tören hatıralarıyla dolu bir masa da vardı.

BEKLENTİYİ ARTTIRDI

İlginç nişan organizasyonlarıyla dikkat çeken çift düğün törenleri için beklentiyi arttırdı. Jody, “2024 Yılbaşı Gecesi'nde bir sürü kürk, havai fişek, bir kamyon yemek ve çarpışan araba içeren çılgın bir törenle evlenmeyi planlıyoruz!” diyerek durumu tiye aldı.