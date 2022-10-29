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Düğün gününde büyük sürpriz! Gelin bir anda davetlilerin önünde doğuma başlayınca... “Çifte kutlama yapacağız”

29.10.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nicole ve Marc çifti, kızlarının doğumundan önce evlenmeye karar verdi ancak düğün günlerinde hayatlarının en büyük sürpriziyle karşılaştılar. Düğünde davetlilerin ortasında doğum sancısı tutan gelin apar topar hastaneye götürüldü. Düğün davetlilerin küçük bir kısmının katılımıyla hastanede tamamlandı.

Düğün gününde büyük sürpriz! Gelin bir anda davetlilerin önünde doğuma başlayınca... “Çifte kutlama yapacağız”

Hollanda’da yaşayan Nicole ve Marc çifti gelinin büyük günde aniden doğum yapması üzerine özenle hazırlanan lüks düğün mekanını terk etmek zorunda kaldı. Doğuma yaklaşık 5 hafta olduğunu söyleyen çift, kızlarının sabırsız hareketi üzerine hastanede düğünlerini yaptılar. Küçük bir davetli grubunu katılımıyla çift birbirlerine hastane odasında söz verdi.

“ÇİFTE KUTLAMA”

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Bebeklerinin beklediklerinden erken doğmasının kendileri için bir sürpriz olduğunu dile getiren Nicole ve Marc çifti, “Artık bu tarihi hiç unutmayacağız. Hem bizim evlilik yıldönümümüz hem de kızımızın doğum günü olacak. İnanılmaz anlamlı. Çifte kutlama yapacağız” dedi.

Hastaneden yapılan açıklamada anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu belirtildi. Konuklar böyle bir ana tanıdık oldukları için mutlu olduklarını dile getirdi.

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Hollanda düğün gelin doğum

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