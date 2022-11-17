Nişanlısını gözünden vurup öldürdü! Yarı çıplak halde arabasını alıp kaçmaya çalışan model hapishanede saldırıya uğrayınca...

Marcella Ellen Paiva Martins isimli model ve 40 yaşındaki sevgilisi Jordan Lombardi, 9 Kasım'ın erken saatlerinde Brezilya'nın Brasilia kentindeki Park Way motelinde uyuşturucu madde kaynaklı hararetli bir tartışmanın ortasında kaldılar. Birçok farklı uyuşturucu içeren bir kokteyl tüketen Martins'in, şiddetlenen tartışmanın sonunda Lombardi'nin tabancasını kaparak Audi'sine binmeden önce sevgilisine ateş ettiği ve onu gözünden vurduğu iddia edildi.

ŞOFÖRÜ REHİN ALDI

Yarı çıplak halde araca binip kaçmaya çalışan Martins, arabasının durdurulması üzerine bir okul servisi şoförünü rehin aldı. Bu sırada ise Lombardi'nin cansız bedeni, yüzünde bazı yaralar ve gözünde kurşun deliği ile bulundu. Marcella daha sonra tutuklandı ve hem cinayetle ve hem de sevgilisinin aracını çalması sebebiyle ek bir silahlı soygun ile suçlandı.

ÖZEL KOĞUŞA ALINDI

Model başlangıçta Luziania'daki önleyici cezaevinde tutuldu, ancak geldiği gün mahkumların saldırısına maruz kaldığı bildirildi. Daha sonra 11 Kasım'da Barro Alto hapishanesine nakledildi ancak buraya vardığında tıbbi müdahale gerektiren bir panik atak geçirdi. Genç modelin şu anda Barro Alto hapishanesinin özel bir koğuşunda tutulduğu bildirildi.

EVLENECEKLERDİ

Çiftin, Ocak 2023'te evlenmeyi planladığı bildirilirken, avukatı Jhonny Cleick'in, Marcella'ya birkaç ay önce beyin tümörü teşhisi konulduğunu ve henüz bu durum için tedaviye başlamadığını söylediği ortaya çıktı. Cleick, şartlı tahliye talebini desteklemek için tümör raporunun çıkmasını beklediğini açıkladı.



