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Nişanlısını gözünden vurup öldürdü! Yarı çıplak halde arabasını alıp kaçmaya çalışan model hapishanede saldırıya uğrayınca...

17.11.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya'da yaşayan bir model, uyuşturucu etkisindeyken sevgilisiyle girdiği bir tartışmanın sonunda, erkek arkadaşının aracının alıp yarı çıplak halde kaçmaya çalıştı. Evden ayrılmadan önce silahını ateşleyen Marcella Ellen Paiva Martins, sevgilisi Jordan Lombardi'yi gözünden vurarak ölümüne sebep oldu. Olayın ardından nakledildiği koğuşta saldırıya uğrayan genç model şimdi özel bir koğuşa nakledildi.

Nişanlısını gözünden vurup öldürdü! Yarı çıplak halde arabasını alıp kaçmaya çalışan model hapishanede saldırıya uğrayınca...

Marcella Ellen Paiva Martins isimli model ve 40 yaşındaki sevgilisi Jordan Lombardi, 9 Kasım'ın erken saatlerinde Brezilya'nın Brasilia kentindeki Park Way motelinde uyuşturucu madde kaynaklı hararetli bir tartışmanın ortasında kaldılar. Birçok farklı uyuşturucu içeren bir kokteyl tüketen Martins'in, şiddetlenen tartışmanın sonunda Lombardi'nin tabancasını kaparak Audi'sine binmeden önce sevgilisine ateş ettiği ve onu gözünden vurduğu iddia edildi.

ŞOFÖRÜ REHİN ALDI

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Yarı çıplak halde araca binip kaçmaya çalışan Martins, arabasının durdurulması üzerine bir okul servisi şoförünü rehin aldı. Bu sırada ise Lombardi'nin cansız bedeni, yüzünde bazı yaralar ve gözünde kurşun deliği ile bulundu. Marcella daha sonra tutuklandı ve hem cinayetle ve hem de sevgilisinin aracını çalması sebebiyle ek bir silahlı soygun ile suçlandı.

ÖZEL KOĞUŞA ALINDI

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Model başlangıçta Luziania'daki önleyici cezaevinde tutuldu, ancak geldiği gün mahkumların saldırısına maruz kaldığı bildirildi. Daha sonra 11 Kasım'da Barro Alto hapishanesine nakledildi ancak buraya vardığında tıbbi müdahale gerektiren bir panik atak geçirdi. Genç modelin şu anda Barro Alto hapishanesinin özel bir koğuşunda tutulduğu bildirildi.

EVLENECEKLERDİ

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Çiftin, Ocak 2023'te evlenmeyi planladığı bildirilirken, avukatı Jhonny Cleick'in, Marcella'ya birkaç ay önce beyin tümörü teşhisi konulduğunu ve henüz bu durum için tedaviye başlamadığını söylediği ortaya çıktı. Cleick, şartlı tahliye talebini desteklemek için tümör raporunun çıkmasını beklediğini açıkladı.

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