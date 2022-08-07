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Nişanlısını takım arkadaşıyla birlikte uygunsuz şekilde yakaladı! Şoke eden olay

07.08.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski bir Ulusal Ragbi Ligi yıldızı olan Miachael Lichaa, neredeyse ölmek üzere olduğu korkunç kazanın detaylarını anlattı. Lichaa'nın pencereyi yumruklamasına ve 2,5 litre kan kaybetmesine neden olan olayın, aslında nişanlısını yakın bir dostu olan takım arkadaşı Adam Elliott ile cinsel ilişkiye girerken yakalaması olduğu ortaya çıktı.

Nişanlısını takım arkadaşıyla birlikte uygunsuz şekilde yakaladı! Şoke eden olay

Geçtiğimiz yıl Şubat ayında meydana gelen korkunç bir kazada, Ulusal Ragbi Ligi yıldızı olan Miachael Lichaa'nın neredeyse ölümden döndüğü ortaya çıkmıştı. Genç adamın elini pencereye geçirip litrelerce kan kaybettiği kazanın arka planında aldatma olduğu ortaya çıktı.

EVİNİN BAHÇESİNDE YAKALADI

nişanlı

O zamanlarda Kara Childerhouse ile nişnalı olan Lichaa, oldukça fazla alkol tükettiği bir gecenin sabahında, nişanlısını eski takım arkadaşlarından Adam Elliot ile oral yolla cinsel ilişkiye girerken yakaladı. Bu da onun ön pencereyi yumruklamasına ve kokrunç kazanın meydana gelmesine neden oldu.

SUÇLAMALAR DÜŞTÜ

dost

Bir tanığın mahkemede Lichaa'nın nişanlısı hakkında tehditkar konuşmaları olduğunu da iddia etmesi üzerine, Lichaa nişanlısına saldırdığı gerekçesiyleile içi şiddet suçundan yargılandı. Ancak eski takım arkadaşı Elliot bunun doğru olmadığını söyleyince ve eski nişanlısı da Lichaa'nın aleyhinde tanıklık etmeyi reddedince suçlamalar düştü.

YENİDEN AŞKI BULDU

Olayın ardından başka biriyle aşkı bulan Lichaa, kararın ardından yaptığı açıklamada "Gerçeğin nihayet ortaya çıkmasına sevindim; her zaman gerçeğe çok güveniyordum. Ama şimdi her şeyi geride bırakmak ve hayatıma ve mutlu günlere devam etmek istiyorum." dedi.


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İngiltere
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