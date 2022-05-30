Cinsel ilişkiye girdiği kadının kocasına yakalanmamak için metrelerce yüksekten atladı! Sosyal medyada viral oldu

İspanya’da ismi açıklanmayan bir kadın kocasını aldattığı sırada eşinin eve gelmesiyle beraber büyük bir panik yaşadı. Kocasının sevgilisini fark etmesini istemeyen kadın eşini oyalarken sevgilisi ise balkondan atlayarak kaçmaya başladı. İhanete uğrayan adamın karısının sevgilisinin kaçtığı görmesiyle onu kovaladığı anlar sosyal medyada viral oldu.

MİLYONLARCA İZLENDİ

İspanya’da bir kadını ihanetini gösteren görüntüler sosyal medyada popüler oldu. Milyonlarca izlenmeye ulaşan görüntülerde kadınla kocasının konuştuğu anlarda sevgilisi olduğu iddia edilen adamın kaçma çabası kameralara yansıdı. Kısa sürede popüler olan görüntülerin kurmaca olduğunu iddia eden sosyal medya kullanıcılarının yanı sıra video kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.



