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Cinsel ilişkiye girdiği kadının kocasına yakalanmamak için metrelerce yüksekten atladı! Sosyal medyada viral oldu

30.05.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada cinsel ilişkiye girdiği sırada sevgilisinin kocasına yakalanma korkusuyla pencereden kaçan İspanyol adamın videosu gündem yarattı. Film senaryolarını aratmayan kaçış hikayesinde kadın kocasını oyalarken sevgilisi balkonun parmaklıklarından atladı. Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği videoda kaçış anları saniye saniye kayıt edildi.

İspanya’da ismi açıklanmayan bir kadın kocasını aldattığı sırada eşinin eve gelmesiyle beraber büyük bir panik yaşadı. Kocasının sevgilisini fark etmesini istemeyen kadın eşini oyalarken sevgilisi ise balkondan atlayarak kaçmaya başladı. İhanete uğrayan adamın karısının sevgilisinin kaçtığı görmesiyle onu kovaladığı anlar sosyal medyada viral oldu.

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MİLYONLARCA İZLENDİ

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İspanya’da bir kadını ihanetini gösteren görüntüler sosyal medyada popüler oldu. Milyonlarca izlenmeye ulaşan görüntülerde kadınla kocasının konuştuğu anlarda sevgilisi olduğu iddia edilen adamın kaçma çabası kameralara yansıdı. Kısa sürede popüler olan görüntülerin kurmaca olduğunu iddia eden sosyal medya kullanıcılarının yanı sıra video kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

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