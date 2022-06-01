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Sevgilisinin tek bir hareketinden kendisini aldattığını anladı! “Tatilden geldim sevgilimi aldatırken yakaladım”

01.06.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ximena Salazar adlı genç bir kadın, TikTok hesabından yaptığı bir paylaşımda erkek arkadaşının kendisini aldattığını anlama yolunu paylaştı. Tatil için ailesini ziyarete gittiğini ve 1 hafta boyunca orada kaldığını belirten Salazar, eve döndüğünde ise erkek arkadaşının kendisini aldattığını fark ettiği o detayı gösterdi.

Sevgilisinin tek bir hareketinden kendisini aldattığını anladı! “Tatilden geldim sevgilimi aldatırken yakaladım”

Ximena Salazar adlı genç bir kadın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda diğer kadınlara seslenerek sevgilisinin sadakatsizlik hikayesini paylaştı. 1 haftalığına ailesinin yanına giden ve erkek arkadaşını kendi evlerinde yalnız bırakan kadın döndüğünde ise kafasını karıştıran bir manzarayla karşılaştı. Kadın eve geldiğinde tüm eşyalarını banyo dolabında saklanmış halde buldu.

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“BAZI İŞARETLERİ GÖRMEZDEN GELDİM”

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77 bin izlenmeye ulaşan paylaşımında Salazer, erkek arkadaşının evdeki tüm eşyalarını kaldırarak tek başına yaşıyormuş gibi bir izlenim vermeye çalıştığını anlattı. Daha öncesinde de erkek arkadaşının kadınlarla yakın olduğun anlara denk geldiğini ifade eden Salazar, “İnsanlardaki en iyiyi gördüğünüüz düşündüğünüzde birden gözünüze perde iniyor. Bazı işaretleri görmezden geldim” dedi.

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tiktok Aldatma
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