Kocasının kendisini aldattığını öğrenen kadının intikamı sosyal medyayı salladı! Herkesin içinde rezil etti

İbiza'da tatildeyken karısını aldatmakla suçlanan bir adam, havuz başında küçük düşürücü bir intikama maruz kaldı. Kocasının ihanetini beraber gittikleri Mısır tatili sırasında keşfetti. Çiftle birlikte tatilde olan arkadaşları Chelsi Carver tarafından TikTok’a yüklenen görüntülerde kadın kocasının eşyalarını havuza atarken kayda geçti. Sinirli bir şekilde elindeki bavulu sürükleyerek havuzun başına gelen kadının bir adan eşinin eşyalarını suya atması çevredekileri hem şaşırttı hem de eğlendirdi.

MİLYONLARCA İZLENMEYE ULAŞTI

Şu anda 3.5 milyon izlenen sosyal medya paylaşımına çiftin arkadaşları, “İbiza’da aldatırken yakalanırsanız böyle olur” notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcılarının beğeni ve yorum yağmuruna tuttuğu görüntülerde kadını destekleyenlerin sayısı bir anda çoğaldı.

The Sun gazetesine yaptığı açıklamada ise aldattığı iddia edilen adam, “İbiza gezisinden önce onunla ayrılmıştık. Mısır tatilini önceden planladığımız ve her şey hazır olduğu için birlikte gitmeye karar verdik. Teorik olarak onu aldatmadım. Neden bu kadar tepki verdiğini anlamıyorum” diyerek kendisini savundu.



