Nişanlısının ihanetini çocuğunu doğurduktan saatler sonra öğrendi! “Sevgilisi çıplak fotoğraflarını gönderdi”

Kadınların her zaman bekar bir anne olarak çocuklarıyla birlikte kendilerine mutlu bir hayat inşa edebileceklerini anlatan Claire Barnes The Sun gazetesine kendi hikayesini ve sosyal medya yolculuğunu anlattı. Nişanlısı Luery ile kusursuz bir ilişkileri olduğunu düşünen Barnes, ilk çocukları Mickayley'in doğduğu gün nişanlısının sevgilisinden gelen mesajlarla yıkıldı. Nişanlısının komşularıyla ilişkisi olduğunu öğrenen kadın büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını ancak çocuğu için ayakta kalmaya karar verdiğini söyledi.

"EVLENECEKTİK"

Düğünlerine sadece birkaç ay varken ilk çocuklarını kucaklarına aldıkları gün nişanlısının kendisini aldattığını öğrenen Barnes, “Leury o kadar romantikti ki anlatamam. Rüya gibi bir ilişkimiz olduğunu düşünüyordum. Komşusuyla beni aldattığını aklımın ucundan bile geçirmezdim. Leury ile Mart 2017'de bir arkadaşımın düğünü için Dominik Cumhuriyeti'ne tatile gittiğimde tanışmıştım. Birbirimize aşık olduk ve bana evlenme teklifi etti. Evlenme teklifinden birkaç hafta sonrasında hamile olduğumu öğrendim. Bebek doğduktan sonra hayallerimizi süsleyen bir düğünle evlenecektik” dedi.

“BENİ HEP ALDATMIŞ”

Kızları Mickayley’in doğduğu günde komşularından birinin nişanlısıyla çekilen çıplak fotoğraflarını gönderdiğini ifade eden Barnes, “Leury'nin Dominik Cumhuriyeti'ndeki komşularından biri bana Leury ile çıplak fotoğraflarını gönderdiğinde mükemmel zannettiğim hayatım paramparça oldu. Leury'nin benle birlikte olduğu süre boyunca ilişkilerinin olduğunu söyledi. Komşu kadın, bebek doğana kadar bana söylemek istememiş. Leury'ye bunun doğru olup olmadığını sordum. İnkar etmesini bekliyordum ama o da aldattığını itiraf etti. Beni hep aldatmış. Beni, ailemi ve arkadaşlarımı kandıran o adamı hayatımdan çıkardım. Artık bekar bir anneyim.” diye konuştu.