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Nişanlısının naaşıyla evlendi!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 23.10.2019 14:32 | Son Güncelleme

Çin’de bir adam, meme kanseri nedeniyle kaybettiği nişanlısının naaşıyla evlendi.

Nişanlısının naaşıyla evlendi!

Çin’in doğusundaki Dalian şehrinde yaşayan 35 yaşındaki Şu Shinan, 12 yıldır birlikte olduğu sevgilisi 34 yaşındaki Yang Liu’yu meme kanseri nedeniyle 14 Ekim’de kaybetti. Yaklaşık altı yıl kanserle mücadele eden sevgilisinin gelin olma hayalini gerçekleştirmek isteyen Şu Shinan, bir düğün töreni düzenleyerek Yang’ın naaşıyla evlendi.

'SEVGİLİ EŞİM, SAKIN ENDİŞELENME'

Şu Shinan, tam 169 buket pembe güllerle çevrilen tabutuna gelinlikle konulan Yang’ın önünde evlilik yeminlerini okudu. Cumartesi gerçekleştirilen törene çiftin aileleri ve arkadaşları katıldı. Törende gözyaşları içinde konuşan Şu Shinan, “Sevgili eşim, sakın endişelenme. Hayatımın geri kalanı acı içinde geçecek ama pes etmeyeceğim” dedi.

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NİŞANLISININ NAAŞIYLA BİR HAFTA KALDI

Şu Shinan, Çin kültüründe yer alan ve yaşamını yitiren insanlara saygı sunma amacı taşıyan ritüel gereği nişanlısının naaşıyla bir hafta boyunca kaldığını da söyledi.

Üniversitede sınıf arkadaşları olan çift, 2007 yılında bir araya geldi, 2013 yılında da nişanlandı. Ancak üç ay sonra Yang’a meme kanseri teşhisi konuldu. Ameliyatların ve kemoterapi seanslarının ardından 2017’de Yang’ın sağlığının düzelmesi üzerine çift düğün hazırlıklarına başladı ancak bir sene sonra tekrar nüksedince iptal ettiler.

Yang’ın ölümünden sonra bir alışveriş kartı bulan Şu Shinan, aslında nişanlısının son kez hastaneye kaldırılmadan önce gelinliğini seçtiğini öğrendi. Gelinliği satan mağazanın sahibi çiftin hikâyesinden etkilenince ücret olarak sadece 1 yuan (yaklaşık 1 TL) talep etti.

Çiftin hikayeleri, Çin’in Twitter benzeri sosyal medya platformu Weibo’da da gündem oldu.

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