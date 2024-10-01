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Nişanlısının türbansız hali ifşa edildi! Kadir Ezildi harekete geçti, dikkat çeken paylaşım: Elli alem gelse de...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
01.10.2024 06:53
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Söylemezsem Olmaz ekibi, Kadir Ezildi'nin nişanlanlısı Gamze Türkmen'in türbansız halini canlı yayında ifşa etti. Ekibe tepkiler çığ gibi büyürken Kadir Ezildi'den de karşı hamle geldi. Ezildi nişanlısını paylaşarak "İyikim" dedi.

Nişanlısının türbansız hali ifşa edildi! Kadir Ezildi harekete geçti, dikkat çeken paylaşım: Elli alem gelse de...

TLC ekranlarında yayınlanan Temizlik Avcıları programı ile tanınan Kadir Ezildi, son programı En Hamarat Benim ile geniş bir hayran kitlesi elde etti. Ezildi son dönemde özel hayatıyla gündemde.

Yaptığı gösterişli nişanlar ve altınlarını sergilemesiyle eleştiri alan Kadir Ezildi'nin nişanlısı Erzurum'da yaşıyor. Gözlerden uzak kendi halinde bir hayatı olan Türkmen'e büyük ayıp yapıldı.

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Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz ekibi, tesettürlü olan Gamze Türkmen'in açık halini canlı yayında sansürsüz şeklide paylaştı.

"Bir şey söyleyeceğim, Kadir Ezildi'nin mahsun nişanlısı mıydı o gördüğümüz? Hani her yerden sakınan, kimselere göstermeyen, kıyamadığı. Ben şok!" diye konuya giren Pınar Eliçe'nin ardından Bilal Özcan'dan "Görgüsüzlük" çıkışı geldi.

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Canlı yayında türbansız halini ifşa ettiler! Tepki yağdı Canlı yayında türbansız halini ifşa ettiler! Tepki yağdı

KADİR EZİLDİ NİŞANLISINI PAYLAŞTI

Bu olay sonrası ekibe tepkiler çığ gibi büyürken Kadir Ezildi de sessizliğini bozdu. Avukatının açıklamasını paylaşan sunucu nişanlısının ve kendisinin kişilik haklarına saldırıldığını ifade ederek dava açılacağını duyurdu.

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Kadir Ezildi daha sonra ise nişanlısıyla pozunu paylaşarak "Elalem değil elli alem gelse de biz çok mutluyuz hamdolsun iyikim" dedi.

Canlı yayında türbansız halini ifşa ettiler! Tepki yağdı Canlı yayında türbansız halini ifşa ettiler! Tepki yağdı
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Kadir Ezildi
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