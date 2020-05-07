Niyazi Gül Dörtnala konusu nedir, oyuncuları kimler? Niyazi Gül Dörtnala ne zaman çekildi?

Bu akşam ekrana gelecek olan filmde Niyazi mucizevi formülün eksik maddesini arıyor. Niyazi, formülün eksik maddesini ararken sürpriz maceralarla karşılaşacak. İşte 2015 yılında çekilen Niyazi Gül Dörtnala filmi oyuncuları ve konusu…

Oyuncu kadrosunda Ata Demirer, Demet Akbağ, Ayşenil Şamlıoğlu, Şebnem Bozoklu gibi isimlerin bulunduğu filmde veteriner hekim Niyazi Gül’ün maceraları anlatılıyor.

NİYAZİ GÜN DÖRTNALA KONUSU NE?

Profesör Veteriner Niyazi Gül, çocukluğundan bu yana hayvanlarla arası hep iyi olan, büyük-küçük baş fark etmez tüm hayvanların dilinden anlayan biraz sıradışı bir bilimadamıdır. İnsanların zevki için hayvanlara eziyet edilmesine, avcılığa, gerçek kürk tüketimine sonuna kadar karşıdır. Üniversitede dersleri hep eğlenceli geçen Niyazi Gül’ün bir de Hediye adında bir çalışanı vardır. Hediye hem Niyazi Gül’ün tüm işlerine koşturur hem de yıllarını verdiği gizli formülü bulması için deneylerine yardım eder. İzmir’de kendi halinde yaşayan Niyazi Gül’ün mütevazi hayatı Sultan Şahmerdan ve Rıza Kabakoz’un atlarını yarıştırma iddiası ile allak bullak olacaktır!

NİYAZİ GÜL FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Veteriner Niyazi Gül karakterinin beyazperdedeki maceralarını konu alan filmin yönetmenliğini ise Ata Demirer’in projelerinden aşinası olduğumuz Hakan Algül üstleniyor. Filmde Ata Demirer ve Demet Akbağ dışında Şebnem Bozoklu, Ayşenil Şamlıoğlu, Levent Ülgen, Ferit Kaya da rol alıyor.

