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Niyazi Koyuncu kimdir? Pendik Belediyesi Kazım Koyuncu'nun kardeşi Niyazi Koyuncu'nun konserini iptal mi etti?

24.05.2022 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niyazi Koyuncu, sahne almasının Pendik Belediye Başkanlığı tarafından engellendiğini iddia etti. Dün, Pendik Belediyesi'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Karadeniz müziğinin sevilen ismi bu açıklamasının ardından gündem oldu. Vatandaşlar internette; Niyazi Koyuncu kimdir? Pendik Belediyesi Kazım Koyuncu'nun kardeşi Niyazi Koyuncu'nun konserini iptal mi etti? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte Kazım Koyuncu'nun da kardeşi olan ünlü şarkıcının hayatı ve biyografisi...

Niyazi Koyuncu kimdir? Pendik Belediyesi Kazım Koyuncu'nun kardeşi Niyazi Koyuncu'nun konserini iptal mi etti?

Niyazi Koyuncu, basında yer alan haberlerin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2005 yılında hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Kazım Koyuncu'nun da kardeşi olan Niyazi Koyuncu, sahne almasının Pendik Belediye Başkanlığı tarafından engellendiğini öne sürdü. Peki iddialar doğru mu? Pendik Belediyesi'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Niyazi Koyuncu kimdir? Pendik Belediyesi Kazım Koyuncu'nun kardeşi Niyazi Koyuncu'nun konserini iptal mi etti? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

NİYAZİ KOYUNCU KİMDİR?

Niyazi Koyuncu, 20 Nisan 1984 yılında Artvin'in Hopa ilçesinde dünyaya geldi.

Laz asıllı Türk rock müzisyeni olan Niyazi Koyuncu, 2005 yılında kanserden yaşamını yitiren ünlü şarkıcı Kazım Koyuncu'nun da kardeşidir.

Niyazi Koyuncu, lise eğitimini Hopa Lisesi'nde gördü. 17 yaşında Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne girdi; fakat eğitimini tamamlamadı. Daha sonra Eskişehir'e üniversite okumak için gitmiştir.

Kalabalığın önünde ilk kez şarkı söylemesi Eskişehir'de bir tesadüfle başladı ve daha sonra "Seritana" (Karanlıktaki Ӏşık) adlı etnik müzik grubunu kurdu.

Grubuyla İstanbul'a gelen Niyazi Koyuncu, kısa bir süre sonra grubun dağılmasıyla müzik hayatına tek başına devam etmiştir. İlk albümü olan Muço Pa!'yı 7 Ağustos 2012 tarihinde çıkarmıştır.

PENDİK BELEDİYESİ KAZIM KOYUNCU'NUN KARDEŞİ NİYAZİ KOYUNCU'NUN KONSERİNİ İPTAL Mİ ETTİ?

Niyazi Koyuncu, Pendik'te düzenleyeceği konserin 2 gün önceden Pendik Belediyesi tarafından engellendiğini iddia etti. Pendik Belediyesi, Niyazi Koyuncu'nun iddiası üzerine açıklamada bulundu.

İşte Pendik Belediyesi'nden yapılan açıklama:

"Pendik Belediyesi'nin; müzisyen Niyazi Koyuncu'nun Pendik meydanlarında konser icrasını yasakladığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

  • İptalinden sonra haberdar olduğumuz konser, Pendik Halk Eğitim Merkezi tarafından programlanmış, yine aynı merkez tarafından iptal edilmiştir.

  • Konserin organizasyonu ya da iptal edilmesinde Pendik Belediyesi'nin hiçbir dahli yoktur. Müzisyenin iddiası tümüyle asılsızdır.”
Niyazi Koyuncu, konserinin Pendik Belediyesi tarafından iptal edildiğini duyurduNiyazi Koyuncu, konserinin Pendik Belediyesi tarafından iptal edildiğini duyurdu

NİYAZİ KOYUNCU'NUN ALBÜMLERİ NELERDİR?

Niyazi Koyuncu'nun albümleri:

Muço Pa! (2012)
Liva (2016)

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